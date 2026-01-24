ಮ್ಯಾಚ್‌ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ಕನ್ನಡಿಗನ ಕಾಲು ಮುಗಿದ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌.. ಭಾರತದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದಿದ್ದು ಯಾಕೆ?

ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ 2ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಅಬ್ಬರದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ತಂಡವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಿದರು. ಜೊತೆಗೆ 37 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ 82 ರನ್ಗಳನ್ನು ಸಿಡಿಸಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ಕಮ್ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದರು.
ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಪರ್ಫಾಮೆನ್ಸ್ ನೀಡಿದ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಅವರು 2024ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಇದೀಗ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಜೊತೆಗಿನ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾಫ್ಸೆಂಚುರಿ ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಿವೀಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಭರ್ಜರಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಅವರು 82 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಗೆಲುವಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ರೂವಾರಿಯಾದರು. ಪಂದ್ಯ ಮುಗಿಸಿ ಹೊರ ಬರುವಾಗ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು.
ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಅವರು, ಭಾರತ ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಥ್ರೋಡೌನ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿರುವ ಕನ್ನಡಿಗ ಡಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವರ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಮುಗಿದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಬೆಸ್ಟ್ ಥ್ರೋಡೌನ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿರುವ ರಾಘವೇಂದ್ರ (ರಘು) ಅವರು, ತಂಡದ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಿಂದಿನ ಹೀರೋ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಭ್ಯಾಸ ವೇಳೆ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್, ರಘು ಅವರ ಕೆಲವು ಸ್ಕಿಲ್ನಿಂದ ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಪುಟಿದೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ.
ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಿದ್ದು ಹೋಗಿದ್ದ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಕಮ್ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗ ರಘು ಅವರ ಪಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಪಂದ್ಯದ ಬಳಿಕ ನೇರ ಹೋಗಿ ಅವರ ಕಾಲಿಗೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ.
ರಘು ಅವರು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವಾಗ ಆಟಗಾರರನ್ನ ಕನ್ವೆ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿಯೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ರಘು ಅವರ ಜೊತೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದಲೇ ಸೂರ್ಯ ವರ್ಷದ ನಂತರ ಅರ್ಧಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ.