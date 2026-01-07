ಮಹಿಳಾ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ಗೆ ಇನ್ನೇನು ಕೌಂಟ್ಡೌಟ್ ಶರುವಾಗಿದ್ದು ಈ ಬಾರಿ ಐದು ಟೀಮ್ಗಳು ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುತ್ತಿವೆ. ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಟೀಮ್ ಟ್ರೋಫಿಗೆ ಮುತ್ತಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಎರಡನೇ ಡಬ್ಲುಪಿಎಲ್ ಕಪ್ ಆರ್ಸಿಬಿ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತ್ತು.
ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಡಬ್ಲುಪಿಎಲ್ 4ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಜನವರಿ 9 ರಿಂದ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಐದು ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳು ಭರ್ಜರಿ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದ್ದು ಇದೀಗ ಟ್ರೋಫಿಯೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ನಾಯಕಿಯರು ಪೋಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡದ ನಾಯಕಿ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ, ಮುಂಬೈ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಹರ್ಮನ್ ಪ್ರೀತ್ಕೌರ್, ಡೆಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿ ಜೆಮಿಮಾ ರೋಡ್ರಿಗಸ್, ಆಶ್ಲೀ ಗಾರ್ಡ್ನರ್, ಮೆಗ್ ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಡಬ್ಲುಪಿಎಲ್ ಟ್ರೋಫಿ ಜೊತೆಗೆ ಪೋಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
2023ರಿಂದ ಈ ಟ್ರೋಫಿ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು ಈವರೆಗೆ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಒಂದು ಬಾರಿ ಹಾಗೂ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಎರಡು ಬಾರಿ ಟ್ರೋಫಿಗೆ ಮುತ್ತಿಟ್ಟಿವೆ. ಇದು ನಾಲ್ಕನೇ ಆವೃತ್ತಿಯಾಗಿದ್ದು ಯಾರು ಗೆಲ್ಲುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕು.
ಈ ಸಲದ ಪಂದ್ಯಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನವಿ ಮುಂಬೈ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲೇ ನಡೆಯಲಿವೆ. ಕೆಲವೊಂದು ವಡೋದರಾ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
2026ರ ಡಬ್ಲುಪಿಎಲ್ ಮೊದಲ ಹಾಗೂ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಪಂದ್ಯ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ನಡುವೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಮಹತ್ವದ ಪಂದ್ಯವು ನವಿ ಮುಂಬೈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.