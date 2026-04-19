ನಿಮಗಿದು ಗೊತ್ತಾ ಈ ಬಣ್ಣದ ಕಾರುಗಳು ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು!.. ನಿಮ್ಮ ಕಾರು ಯಾವ ಕಲರ್‌?

car color safety risks and numerology: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾರು ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಅನೇಕರು ಅದರ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಕೆಲವು ಬಣ್ಣಗಳು ನಿಮ್ಮ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? ಕಾರಿನ ಬಣ್ಣಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನವು ಕೆಲವು ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಅವು ಯಾವುವು ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಯಾವ ಬಣ್ಣದ ಕಾರು ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು?ಹೊಸ ಕಾರು ಖರೀದಿಸಬೇಕೆ? ಆದರೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಬಜೆಟ್ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕಾದ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯವಿದೆ. ಅದು ಕಾರಿನ ಬಣ್ಣ. ಕಾರಿನ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಅಪಘಾತಗಳು ಅನಿವಾರ್ಯ ಎಂದು ಕೆಲವು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಮೊನಾಶ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಅಪಘಾತ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ.. ವಾಹನದ ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ಅಪಘಾತದ ಅಪಾಯದ ಕುರಿತು ನಡೆಸಿದ ಸಂಶೋಧನೆಯು ಕಪ್ಪು ಕಾರುಗಳು ಅಪಘಾತಗಳನ್ನು ಹೊಂದುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು ಎಂದು ತೋರಿಸಿದೆ.
ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ, ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ದಟ್ಟವಾದ ಮಂಜಿನಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಮತ್ತು ಗಾಢ ಬೂದು ಬಣ್ಣದ ಕಾರುಗಳು ಕಡಿಮೆ ಗೋಚರಿಸುತ್ತವೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅಪಘಾತಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನವು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣವು ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಕೇತವಲ್ಲ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಕಪ್ಪು ಶನಿಯ ಪರಿಣಾಮ: ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಣ್ಣಕ್ಕೂ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಂಖ್ಯೆ 8. ಇದು ಶನಿ ಗ್ರಹದ ಪ್ರಭಾವದಲ್ಲಿದೆ. ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣವು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಕಪ್ಪು ಕಾರುಗಳು ಅಪಘಾತಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಈ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರು..ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ.. 1, 2 ಮತ್ತು 9 ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ 8 ಸಂಖ್ಯೆ ಅಪಾಯದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಂಖ್ಯೆ 1. ಇದು ಸೂರ್ಯನ ಶಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಸೂರ್ಯ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣವು ಶಾಂತಿಯ ಸಂಕೇತವೂ ಆಗಿದೆ. ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣವು ಗೋಚರಿಸುವುದರಿಂದ, ಈ ಕಾರುಗಳು ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಕಪ್ಪು ಮತ್ತು ಬೂದು ಬಣ್ಣಗಳ ಬದಲಿಗೆ ಬಿಳಿ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ.
ರಾಹುವಿನ ಪ್ರಭಾವ: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ನಿಮ್ಮ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಶನಿ ಅಥವಾ ರಾಹುವಿನ ಪ್ರಭಾವ ಬಲವಾಗಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಗಾಢ ಬಣ್ಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಬಿಳಿ, ಬೆಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ತಿಳಿ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣಗಳು ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ನಿಮ್ಮ ಕಾರು ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ್ದಾಗಿದ್ದರೆ, ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿ. ಬಣ್ಣವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಬಹುದು. ಹೊಸ ಕಾರು ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಆದ್ಯತೆಗಳಿಗಿಂತ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ.