ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಆಘಾತ.. ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ವಿರುದ್ಧ ದಾಖಲಾಯ್ತು FIR..! ಯುವಕರನ್ನ ಕೆಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಳಂತೆ ಈ ಸುಂದರಿ..

Shwetha Menon : ಅನೇಕ ನಾಯಕಿಯರು ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ತಮ್ಮ ನಟನೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಗಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಸವಾಲಿನ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಉತ್ತಮ ಹೆಸರು ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಪೈಕಿ ತಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ನಟನೆಯ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದ ಚೆಲುವೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಇದೀಗ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ..
ಪ್ರಸ್ತುತ ಭಾಷೆಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ವಿವಿಧ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ಗಡಿಯಾಚೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಸಿನಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸುತ್ತಿವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಟ್ರೆಂಡ್ನೊಂದಿಗೆ, ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಅನೇಕ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಐದು ಅಥವಾ ಆರು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ.
ಸಣ್ಣ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ಎಂಬ ಬೇಧವಿಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲಾ ಚಿತ್ರಗಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಇತರ ಭಾಷೆಗಳ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.
ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಮಿಳು ಮತ್ತು ಮಲಯಾಳಂನ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ತೆಲುಗಿಗೆ ಡಬ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಹಾಗೆ ಬಂದ ಚಿತ್ರಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲೂ ಉತ್ತಮ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡಿವೆ. ಈ ಪೈಕಿ ರತಿನಿರ್ವೇದಂ ಸಿನಿಮಾ ಸಹ ಒಂದು.
1970 ರಲ್ಲಿ ಭರತನ್ ಬರೆದ "ರತಿ ನಿರ್ವೇದಂ" ಕಾದಂಬರಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ, ಇದನ್ನು 1978 ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿನ ಪ್ರಣಯ ದೃಶ್ಯಗಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿದವು. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಶ್ವೇತಾ ಮೆನನ್ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.. ಶ್ವೇತಾ ಮೆನನ್ ನಟಿ, ರೂಪದರ್ಶಿ ಮತ್ತು ದೂರದರ್ಶನ ನಿರೂಪಕಿಯೂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು 1998 ರಲ್ಲಿ ಫೆಮಿನಾ ಮಿಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಏಷ್ಯಾ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದರು.
ಶ್ವೇತಾ ಮೆನನ್ ಮಲಯಾಳಂ, ಹಿಂದಿ, ತೆಲುಗು ಮತ್ತು ತಮಿಳು ಭಾಷೆಯ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡು ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಲಯಾಳಂ ಟಿವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಹಲವಾರು ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇದರ ಮಧ್ಯ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಶ್ವೇತಾ ಮೆನನ್ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ವಯಸ್ಕರ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ಯುವಕರನ್ನು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಚೆಲುವೆಯ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಕೇಳಿ ಬಂದಿದೆ. ಮಾರ್ಟಿನ್ ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಶ್ವೇತಾ ಮೆನನ್ ವಿರುದ್ಧ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಶ್ವೇತಾ ಮೆನನ್ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿಲ್ಲ.