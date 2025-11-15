English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  ಮುಂಗುಸಿಯಲ್ಲ, ಹಾವಿನ ಪರಮಶತ್ರು ಈ ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿ..! ವಿಷಸರ್ಪಗಳೇ ಈ ಜೀವಿಯ ಮುಂದೆ ಬೆದರುತ್ತವೆ

The Unexpected Enemy of Snakes : ಹಾವುಗಳೇ ಹೆದರಿ ಓಡುವ ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿ ಎಂದರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರುವ ಹೆಸರು ‘ಮುಂಗಸಿ’. ಆದರೆ ಹಲವರು ತಿಳಿಯದ ಒಂದು ಸತ್ಯವೇನೆಂದರೆ — ಬೆಕ್ಕು ಕೂಡ ಹಾವಿನ ಪರಮಶತ್ರುವಾಗಬಲ್ಲದು! ಇತ್ತೀಚಿನ ವೈರಲ್ ವೀಡಿಯೋಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ.
 
The Unexpected Enemy of Snakes : ಭಾರತದ ಹಳ್ಳಿಗಳು ಮತ್ತು ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಕ್ಕು ಹಾಗೂ ಹಾವು ಜಗಳವಾಡುತ್ತಿರುವ ವೀಡಿಯೋಗಳು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಈ ದೃಶ್ಯಗಳು ನೆಟಿಜನ್‌ಗಳ ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ನಿಜ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡೂ ಜೀವಿಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿಯಾದರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನೂ ಎಬ್ಬಿಸುತ್ತಿವೆ.  

ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಬೆಕ್ಕುಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಚುರುಕು ಹಾಗೂ ಬೇಟೆಗಾರ ಸ್ವಭಾವದವು. ಸಾಕು ಬೆಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇದೇ ಗುಣ ಉಳಿದಿದೆ. ಅವು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಚಲನವಲನಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅಪಾಯ ಕಂಡರೆ ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತವೆ. ಅಗತ್ಯ ಬಂದಾಗ ಶತ್ರುವಿನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವೂ ಅವುಗಳಲ್ಲಿದೆ. ಹಾವುಗಳೂ ಪರಭಕ್ಷಕ ಪ್ರಾಣಿಗಳೇ ಆದರೂ, ಬೆಕ್ಕಿನ ವೇಗದ ಮುಂದೆ ಅವುಗಳ ದಾಳಿ ಮಂದಗಿರಿಯಂತಿದೆ.  

ಬೆಕ್ಕುಗಳ ಮುಖ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಚುರುಕುತನ. ಅವು ಹಾವಿನ ದಾಳಿಯಿಂದ ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲವು. ಒಂದೇ ಜಿಗಿತದಲ್ಲಿ ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟುವುದು, ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಜಿಗಿಯುವುದು ಅಥವಾ ವೇಗವಾಗಿ ಸ್ಥಳ ಬದಲಿಸುವುದು ಬೆಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ. ಈ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಲನೆಗಳ ಕಾರಣ ಹಾವುಗಳು ಬೆಕ್ಕನ್ನು ಕಚ್ಚಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ಗಾಬರಿಯಾಗುತ್ತವೆ.  

ಹಾವುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೇರ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಬೆಕ್ಕಿನ ದೇಹಚಲನೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿರುದ್ಧ. ವಿವಿಧ ಕೋನಗಳಿಂದ ದಾಳಿ ಮಾಡುವುದು, ಹಿಂಬದಿಗೆ ಸರಿಯುವುದು, ಮುಂದೆ ಜಿಗಿಯುವುದು — ಇವುಗಳಿಂದ ಹಾವು ತನ್ನ ಗುರಿಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಬೆಕ್ಕುಗಳ ಮೀಸೆ, ಕಣ್ಣು, ಕಿವಿಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಸಂವೇದಿ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ, ಹತ್ತಿರದ ಚಲನೆಯನ್ನೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುತ್ತವೆ.  

ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಹಾವುಗಳ ಶಕ್ತಿ ಎಲ್ಲಿ ಎನ್ನುವುದಾದರೆ ಅದರ ವಿಷಭರಿತ ಕಡಿತದಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಬೆಕ್ಕಿನ ಉಗುರುಗಳು ಮತ್ತು ಹಲ್ಲು ಸಹ ದೊಡ್ಡ ಆಯುಧ. ಬೆಕ್ಕುಗಳು ಹಾವಿನ ತಲೆಯ ಕಡೆಗೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದರೆ, ಹಾವು ತನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಕಷ್ಟ. ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಹಾವುಗಳು ಬೆಕ್ಕಿನ ವೇಗ ಮತ್ತು ಚುರುಕುತನಕ್ಕೆ ಹೆದರಿ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಸರಿಯುವ ದೃಶ್ಯಗಳು ಕಂಡಿವೆ.  

ಒಟ್ಟಾರೆ ನೋಡಿದರೆ, ಹಾವು ಬೆಕ್ಕಿಗೆ ಗಂಭೀರ ಅಪಾಯವಾದರೂ, ಬೆಕ್ಕಿನ ಚುರುಕುತನ, ಸಂವೇದಿ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಮತ್ತು ತೀಕ್ಷ್ಣ ಉಗುರುಗಳು ಅದನ್ನು ಹಾವಿನ ಪರಮಶತ್ರುವನ್ನೇ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಹಾವುಗಳು ಬೆಕ್ಕಿನ ಮುಂದೆ ಹೆದರಿ ಓಡುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ.  

