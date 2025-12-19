English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • 2025ರಲ್ಲಿ ಡಿವೋರ್ಸ್‌ ಪಡೆದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಜೋಡಿಗಳು ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ..!

Celebrity Divorce 2025:  ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ, ಬ್ರೇಕ್ ಅಪ್, ಮದುವೆ, ವಿಚ್ಛೇದನ ಎಲ್ಲವೂ ಸಾಮಾನ್ಯ..ಈಗ 2025ರಲ್ಲಿ ಡಿವೋರ್ಸ್‌ ಪಡೆದು ಬೇರ್ಪಟ ಸ್ಟಾರ್‌ ಜೋಡಿಗಳು ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ ಹೇಳ್ತಿವೀ ಮುಂದೇ ಓದಿ.. 

 
ಐದು ತಿಂಗಳ ಡೇಟಿಂಗ್ ನಂತರ 2010 ರಲ್ಲಿ ಸಾನಿಯಾ ಮಿರ್ಜಾ ಹಾಗೂ  ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಶೋಯೆಬ್ ಮಲಿಕ್ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದರು.ಸಾನಿಯಾ ಮಿರ್ಜಾ ಬರೋಬ್ಬರಿ 12 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸಂಸಾರ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಅದಾದ ಬಳಿಕ ದಂಪತಿಗಳ ನಡುವೆ ಬಿರುಕು ಮೂಡಿ ಇಬ್ಬರು ಪರಸ್ಪರ ದೂರವಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಡಿವೋರ್ಸ್‌ ಪಡೆದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಜೋಡಿಗಳು ಲೀಸ್ಟ್‌ಗೆ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಟಗಾರ ಯುಜ್ವೇಂದ್ರ ಚಹಲ್ ಹಾಗೂ ಧನಶ್ರೀ ವರ್ಮಾ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು 2020ರಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ದಂಪತಿಗಳು ಬೇರೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿಯೊಂದು ಹರಡಿತ್ತು.

ಇನ್ನು, ಮರಾಠಿಯ ಖ್ಯಾತ ಗಾಯಕ ಮತ್ತು ನಾಯಕ. ಮಿ.ವಸಂತ್ ರಾವ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿನ ''ಕೈವಲ್ಯಗಾನ" ಹಾಡಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಗಾಯಕ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದ ರಾಹುಲ್ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಮತ್ತು ನೇಹಾ ಈ ವರ್ಷ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದರು. ಬರೋಬ್ಬರಿ 17 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಬೇರೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ  

ರನ್ಯಾ ರಾವ್ ಮತ್ತು ಜತಿನ್ ಹುಕ್ಕೇರಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ವಿಚ್ಛೇದನದ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಗೋಲ್ಡ್ ಸ್ಮಗ್ಲಿಂಗ್ ಕೇಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರದ ಪಾಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ಯಾವ ಕಾಲಕ್ಕೆ ರನ್ಯಾ ಹೊರ ಬರುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವುದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲವಾದರು ರನ್ಯಾ ಅವರ ಪತಿ ಜತಿನ್ ಹುಕ್ಕೇರಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ವಿಚ್ಛೇದನದ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.  

ತಮನ್ನಾ ಭಾಟಿಯಾ ಮತ್ತು ವಿಜಯ್ ವರ್ಮಾ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಪರಸ್ಪರ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಈ ಜೋಡಿ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಮದುವೆಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಕೂಡ ಹರಿದಾಡಿತ್ತು ಈಗ ಇಬ್ಬರು ಸಂಬಂಧಮುರಿದು ಬಿದ್ದಿದೆ

