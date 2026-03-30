ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯ ಮೇಲೆ ಶಕ್ತಿಯುತ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಪರಿಣಾಮ! ಬಂಗಾರ ಖರೀದಿಗೆ ಮುಗಿಬಿದ್ದ ಜನ..

Turkey gold sales: ಚಿನ್ನ ದಬೆಲೆ ಕೊಂಚ ಇಳಿಕೆಯತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರು ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ಬಂಗಾರದ ಮೇಲೆ ಗಲ್ಫ್ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಪರಿಣಾಮ ಶುರುವಾಗಿದೆ..
ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸತತ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.. ಇದು ಮತ್ತಷ್ಟು ಕುಸಿಯಬಹುದು ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿದ್ದಾರೆ.. ಆದರೆ ಈ ಹಠಾತ್ ಇಳಿಕೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನೆಲ್ಲ ಬುಡಮೇಲು ಮಾಡಿ ಶಾಕ್ ನೀಡುತ್ತಿದೆ.. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಗಲ್ಫ್ ರಾಷ್ಟ್ರವಾದ ಟರ್ಕಿ..
ಹೌದು.. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಮದುವೆಗಳ ಸೀಸನ್ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜನರು ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಕುಸಿತದಿಂದಾಗಿ, ಆಭರಣ ಖರೀದಿಗಳು ಭರದಿಂದ ಸಾಗಿವೆ. ಆದರೆ ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಏಕೆಂದರೆ.. ಟರ್ಕಿಯ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ 14 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 58 ಟನ್ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ, ಸುಮಾರು 8 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ (ಸುಮಾರು ₹67,000 ಕೋಟಿ) ಗಳಿಸಿದೆ.
ಟರ್ಕಿ 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿದಾರರಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025 ರವರೆಗೆ 23 ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 28, 2026 ರಂದು ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ-ಇಸ್ರೇಲಿ ದಾಳಿಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ನಂತರ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಇಂಧನ ಬೆಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾದವು. ಡಾಲರ್ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ಡಾಲರ್ ಮೌಲ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ಟರ್ಕಿಶ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಲಿರಾ (ಲಿರಾ) ಮೌಲ್ಯ ಕುಸಿಯಿತು. ಹೀಗಾಗಿ ಅದು ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ, ಡಾಲರ್ ಅಥವಾ ಲಿರಾವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ.
ಟರ್ಕಿ ಕೂಡ 2023 ರಲ್ಲಿ ಹಣದುಬ್ಬರದಿಂದಾಗಿ 159 ಟನ್ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಮರಳಿ ಖರೀದಿಸಿತು. ಈಗ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ದ್ರವ್ಯತೆಗಾಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಕರೆನ್ಸಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಚಿನ್ನ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ.. ಟರ್ಕಿ $26 ಬಿಲಿಯನ್ ಮೌಲ್ಯದ ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯವನ್ನೂ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದೆ. ಅಂದರೆ.. ಅದು ತನ್ನ ವಿದೇಶಿ ಕರೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು ಲಿರಾವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತು.
ಈ ಮೂಲಕ.. ಅದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಲಿರಾ ಕರೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಜನರಿಗೆ ಕರೆನ್ಸಿಯ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಭಾರತದಂತೆಯೇ, ಟರ್ಕಿ ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತೈಲವನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ, ಅದು ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಡಾಲರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಡಾಲರ್ಗಳು ಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ.. ಚಿನ್ನವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
ಇದು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ 2026 ರಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಔನ್ಸ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ $5,200 ಆಗಿತ್ತು. ಅದು ಅತ್ಯಧಿಕವಾಗಿತ್ತು. ಅಂದಿನಿಂದ, ಬೆಲೆ 15% ರಷ್ಟು ಕುಸಿದಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಒಂದು ಔನ್ಸ್ ಬೆಲೆ $4,490-$4,500 ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿದೆ. ಟರ್ಕಿಯ ಮಾರಾಟ.. ಜಾಗತಿಕ ಬುಲಿಯನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರಿದೆ. ಆದರೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಟರ್ಕಿ ಮಾತ್ರ ಕಾರಣವಲ್ಲ. ಇರಾನ್ ಯುದ್ಧದಿಂದಾಗಿ ಡಾಲರ್ ಬಲಗೊಂಡಂತೆ.. ಚಿನ್ನದ ಮೇಲಿನ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಹಣದುಬ್ಬರದ ಭಯ.. ಚಿನ್ನದ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೆ.
ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ವಿಶ್ವ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾದರೆ, ಭಾರತದಲ್ಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅವು ಕಡಿಮೆಯಾದರೆ, ಭಾರತದಲ್ಲೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಈಗ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕುಸಿದಿವೆ.
ಕಳೆದ 30 ದಿನಗಳಿಂದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಕುಸಿಯುತ್ತಿವೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಟ್ರಂಪ್ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ವಿರಾಮ ನೀಡಿದ ನಂತರ, ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇರಾನ್ ಯುದ್ಧ ಮುಂದುವರಿಯುವವರೆಗೆ, ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಕುಸಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸುವವರು ಅದನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಖರೀದಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಏಪ್ರಿಲ್ 20 ರ ಮೊದಲು ಖರೀದಿಸಲು ಯೋಜಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.