10, 20, 50 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟು ಬ್ಯಾನ್‌! ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಹೊರಬಿತ್ತು ಮಹತ್ವದ ಅಪ್ಡೇಟ್‌..

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ರೂ.10, ರೂ.20 ಮತ್ತು ರೂ.50 ರ ಕಡಿಮೆ ಮೌಲ್ಯದ ಕರೆನ್ಸಿ ನೋಟುಗಳ ಕುರಿತು ಪ್ರಮುಖ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯೊಂದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಾ ಹಣಕಾಸು ಖಾತೆ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ಪಂಕಜ್ ಚೌಧರಿ ಈ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ದೇಶದಲ್ಲಿ ಚಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕಡಿಮೆ ಮೌಲ್ಯದ 10, 20 ಮತ್ತು 50 ರೂ. ನೋಟುಗಳ ಕುರಿತು ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಮುಖ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ನೋಟುಗಳ ಕೊರತೆಯಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಮಂಗಳವಾರ ಸಂಸತ್ತಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯೊಂದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಾ ಹಣಕಾಸು ಖಾತೆ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ಪಂಕಜ್ ಚೌಧರಿ, ಆರ್ಬಿಐ ಪ್ರಕಾರ, ಕಡಿಮೆ ಮೌಲ್ಯದ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಎಟಿಎಂಗಳ ಮೂಲಕ ವಿತರಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
"ATM ಗಳ ಮೂಲಕ ಸಣ್ಣ ಮುಖಬೆಲೆಯ ನೋಟುಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲು ಪೈಲಟ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಸದನಕ್ಕೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ (ಫೆಬ್ರವರಿ 26 ರವರೆಗೆ) ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ 439.40 ಕೋಟಿ ರೂ. 10 ನೋಟುಗಳು, 193.70 ಕೋಟಿ ರೂ. 20 ನೋಟುಗಳು ಮತ್ತು 130.30 ಕೋಟಿ ರೂ. 50 ನೋಟುಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದೆ.
ಕಳೆದ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ (FY25), 180 ಕೋಟಿ ರೂ. 10 ನೋಟುಗಳು, 150 ಕೋಟಿ ರೂ. 20 ನೋಟುಗಳು ಮತ್ತು 300 ಕೋಟಿ ರೂ. 50 ನೋಟುಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲಾಗಿದೆ. ನಿರಂತರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ, ಆರ್ಬಿಐ ವಿವಿಧ ಮುಖಬೆಲೆಯ ನೋಟುಗಳ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸುತ್ತದೆ. ಮುದ್ರಣಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಮುಖಬೆಲೆಯ ಮಿಶ್ರಣದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಇದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಕಡಿಮೆ ಮೌಲ್ಯದ ಕರೆನ್ಸಿಯ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ನೋಟುಗಳು ಮತ್ತು ನಾಣ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಪೂರೈಸಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಕಡಿಮೆ ಮೌಲ್ಯದ ವಹಿವಾಟುಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು ವಹಿವಾಟುಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿ ವಿಧಾನಗಳು ಗಮನಾರ್ಹ ಭಾಗವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ನೋಟುಗಳು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಮೌಲ್ಯದ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಚಲಾವಣೆಗೆ ತರಲು ಆರ್ಬಿಐ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದರು.
ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಸಚಿವರು, ಈ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ (ಡಿಸೆಂಬರ್ 31, 2025 ರಂತೆ) ರುಪೇ ಕಿಸಾನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ (ಕೆಸಿಸಿ) ಮೂಲಕ 111.17 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ 3.72 ಲಕ್ಷ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಾವತಿ ನಿಗಮ (ಎನ್ಪಿಸಿಐ) ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.