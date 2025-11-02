English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಂಪರ್ ಯೋಜನೆ ಘೋಷಣೆ..! EPFO ದಿಂದ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಈ ಹೊಸ ಸೌಲಭ್ಯ..!

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಂಪರ್ ಯೋಜನೆ ಘೋಷಣೆ..! EPFO ದಿಂದ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಈ ಹೊಸ ಸೌಲಭ್ಯ..!

ಕೇಂದ್ರವು ನವೆಂಬರ್ 1 ರ ಶನಿವಾರ, ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (EPFO) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ದಾಖಲಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ನೌಕರರ ದಾಖಲಾತಿ ಯೋಜನೆ 2025 ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು.

 
ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಉದ್ಯೋಗಿ ದಾಖಲಾತಿ ಯೋಜನೆ 2025 ನವೆಂಬರ್ 1 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಉದ್ಯೋಗದಾತರು ಅರ್ಹ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಘೋಷಿಸಲು ಮತ್ತು ದಾಖಲಿಸಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ನವೆಂಬರ್ 1, 2025 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿರುವ ಈ ಯೋಜನೆಯು, ಉದ್ಯೋಗದಾತರು ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಕೊಡುಗೆಯ ಪಾಲನ್ನು ಮೊದಲೇ ಕಡಿತಗೊಳಿಸದಿದ್ದರೆ, ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ₹ 100 ನಾಮಮಾತ್ರ ದಂಡದ ಪರಿಹಾರ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಸಚಿವಾಲಯ ಶನಿವಾರ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಔಪಚಾರಿಕಗೊಳಿಸಲು ಕೇಂದ್ರವು ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಮೂಲಕ ಹಲವಾರು ಉಪಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಇಪಿಎಫ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ತರಲು ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಗರಿಷ್ಠ ವೇತನ ಮಿತಿಯನ್ನು ₹ 15,000 ರ ಬದಲು ₹ 25,000 ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಈ ಹಿಂದೆ ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.  

ಈ ಯೋಜನೆಯು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ಇಪಿಎಫ್‌ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗುವುದನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಉದ್ಯೋಗದಾತರಿಗೆ ಇರುವ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಈ ಉಪಕ್ರಮವು ಕಾರ್ಯಪಡೆಯನ್ನು ಔಪಚಾರಿಕಗೊಳಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಇದು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.

