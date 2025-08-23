ದೀಪಾವಳಿಗೂ ಮುನ್ನ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಗಿಫ್ಟ್..‌ ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳದೊಂದಿಗೆ ಖಾತೆ ಸೇರಲಿದೆ 18 ತಿಂಗಳ ಬಾಕಿ ಹಣ

DA hike expected in september: ದೀಪಾವಳಿಗೂ ಮುನ್ನ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳವು ಜುಲೈ 1, 2025 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದ್ದು, ಬಾಕಿ ಹಣವನ್ನು ಸಹ ಪಾವತಿಸಲಾಗುವುದು.
ದೀಪಾವಳಿ ಮತ್ತು ಪೊಂಗಲ್ನಂತಹ ಹಬ್ಬಗಳು ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವುದರಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ. ದೀಪಾವಳಿಯವರೆಗೆ ಹೊಸ ಡಿಎ ಲಭ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹಲವರು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದರೂ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಮೊದಲು ಅಂದರೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಘೋಷಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳದ ಘೋಷಣೆಯಾದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಅದು ಜುಲೈ 1, 2025 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ, ಹಣವನ್ನು ಬಾಕಿ ಹಣವಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸದ್ಯ ಡಿಎ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಲಿದೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ವಿವಿಧ ಪಕ್ಷಗಳು ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಿವೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ 55% ಇರುವ ಡಿಎ ಅನ್ನು 3% ರಿಂದ 4% ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು 59% ಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಬಹುದು. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಎರಡು ಬಾರಿ ಎಂದರೇ ಫೆಬ್ರವರಿ ಅಥವಾ ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅಥವಾ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳದ ಘೋಷಣೆ ವಿಳಂಬವಾದರೂ, ನೌಕರರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ನಷ್ಟವಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೇ ಅವರ ಬಾಕಿ ಹಣವನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪಾವತಿಸಲಾಗುವುದು. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳದ ಮೊತ್ತ ಮತ್ತು ಅದು ಯಾವಾಗ ಜಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಘೋಷಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ನೌಕರರು ತಮ್ಮ ಬಾಕಿ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳದ ಮೂಲಕ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವೇತನವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಹಣದುಬ್ಬರವು ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳದ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ಕೋವಿಡ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಮಾನತುಗೊಂಡಿದ್ದ 18 ತಿಂಗಳ ಡಿಎ ಬಾಕಿ ಪಾವತಿಗಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ನೌಕರರ ಸಂಘಗಳ ನಿರಂತರ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿಲ್ಲ. ಕೋವಿಡ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೂ ಡಿಎ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎಂಟನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸುಗಳು ಜನವರಿ 1, 2026 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಈ ಬಾಕಿ ಪಾವತಿಸಬಹುದು ಎಂದು ನೌಕರರು ಆಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.