ಕೇಂದ್ರ ನೌಕರರ ವೇತನದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಹೆಚ್ಚಳ... ಲೆವಲ್‌ 1 ರಿಂದ 10 ರವರೆಗೆ 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ನಂತರ ಯಾರ ಸಂಬಳ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ? ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ

8th Pay Commission Latest Update: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು 8 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಜಾರಿಗಾಗಿ ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಆಯೋಗದ ವರದಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೌಕರರ ವೇತನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಲಿದೆ.
 
ಪ್ರಸ್ತುತ, 7 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವೇತನ ರಚನೆಯು 2016 ರಿಂದ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಈಗ 8 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು 'ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್' ಮೇಲೆ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಮೂಲ ವೇತನವನ್ನು ಗುಣಿಸಿ ಹೊಸ ವೇತನವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ.

ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಒಂದು ಗುಣಕವಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಮೂಲ ವೇತನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 7 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ, ಈ ಅಂಶವು 2.57 ಆಗಿತ್ತು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಲೆವೆಲ್ 1 ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಮೂಲ ವೇತನವು ₹ 7,000 ರಿಂದ ₹ 18,000 ಕ್ಕೆ ಏರಿತು.

ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಅಂಶವು 2.86 ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಲೆವಲ್‌ 1 ರ ಮೂಲ ವೇತನವು ₹ 18,000 ರಿಂದ ₹ 51,480 ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ 10 ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುತ್ತದೆ.

ಲೆವಲ್‌ 1 ರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮೂಲ ವೇತನ 18,000 ರೂಪಾಯಿ. 8ನೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗ ಜಾರಿ ಬಳಿಕ ಅಂದಾಜು ಹೊಸ ಮೂಲ ವೇತನ 51,480 ರೂಪಾಯಿ. 33,480 ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಜವಾನರು, ಪರಿಚಾರಕರು, ಸಹಾಯಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಲೆವಲ್‌ 1 ರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾರೆ.

ಲೆವಲ್‌ 2 ರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮೂಲ ವೇತನ 19,900 ರೂಪಾಯಿ. 8ನೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗ ಜಾರಿ ಬಳಿಕ ಅಂದಾಜು ಹೊಸ ಮೂಲ ವೇತನ 56,914 ರೂಪಾಯಿ.  37,014 ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.  ಕೆಳ ವಿಭಾಗದ ಗುಮಾಸ್ತರು (LDC) ಲೆವಲ್‌ 2 ರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾರೆ.

ಲೆವಲ್‌ 3 ರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮೂಲ ವೇತನ 21,700 ರೂಪಾಯಿ. 8ನೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗ ಜಾರಿ ಬಳಿಕ ಅಂದಾಜು ಹೊಸ ಮೂಲ ವೇತನ  62,062 ರೂಪಾಯಿ. 40,362 ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.  ಕಾನ್‌ಸ್ಟೆಬಲ್‌ಗಳು, ಕೌಶಲ್ಯಪೂರ್ಣ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಲೆವಲ್‌ 3 ರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾರೆ.

ಲೆವಲ್‌ 4 ರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮೂಲ ವೇತನ 25,500 ರೂಪಾಯಿ. 8ನೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗ ಜಾರಿ ಬಳಿಕ ಅಂದಾಜು ಹೊಸ ಮೂಲ ವೇತನ 72,930 ರೂಪಾಯಿ. 47,430 ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಗ್ರೇಡ್ ಡಿ ಸ್ಟೆನೋಗ್ರಾಫರ್‌ಗಳು, ಜೂನಿಯರ್ ಗುಮಾಸ್ತರು ಲೆವಲ್‌ 4 ರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾರೆ.

ಲೆವಲ್‌ 5 ರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮೂಲ ವೇತನ 29,200 ರೂಪಾಯಿ. 8ನೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗ ಜಾರಿ ಬಳಿಕ ಅಂದಾಜು ಹೊಸ ಮೂಲ ವೇತನ 83,512 ರೂಪಾಯಿ. 54,312 ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಹಿರಿಯ ಗುಮಾಸ್ತರು, ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಲೆವಲ್‌ 5 ರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾರೆ.

ಲೆವಲ್‌ 6 ರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮೂಲ ವೇತನ 35,400 ರೂಪಾಯಿ. 8ನೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗ ಜಾರಿ ಬಳಿಕ ಅಂದಾಜು ಹೊಸ ಮೂಲ ವೇತನ 1,01,244 ರೂಪಾಯಿ. 65,844 ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರ್‌ಗಳು, ಸಬ್-ಇನ್‌ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್‌ಗಳು ಲೆವಲ್‌ 6 ರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾರೆ.

ಲೆವಲ್‌ 7 ರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮೂಲ ವೇತನ 44,900 ರೂಪಾಯಿ. 8ನೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗ ಜಾರಿ ಬಳಿಕ ಅಂದಾಜು ಹೊಸ ಮೂಲ ವೇತನ 1,28,414 ರೂಪಾಯಿ. 83,514 ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡೆಂಟ್‌ಗಳು, ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫೀಸರ್, ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಲೆವಲ್‌ 7 ರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾರೆ.

ಲೆವಲ್‌ 8 ರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮೂಲ ವೇತನ 47,600 ರೂಪಾಯಿ. 8ನೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗ ಜಾರಿ ಬಳಿಕ ಅಂದಾಜು ಹೊಸ ಮೂಲ ವೇತನ 1,36,136 ರೂಪಾಯಿ. 88,536 ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಹಿರಿಯ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫೀಸರ್, ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಡಿಟ್ ಆಫೀಸರ್ ಲೆವಲ್‌ 8 ರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾರೆ.

ಲೆವಲ್‌ 9 ರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮೂಲ ವೇತನ 53,100 ರೂಪಾಯಿ. 8ನೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗ ಜಾರಿ ಬಳಿಕ ಅಂದಾಜು ಹೊಸ ಮೂಲ ವೇತನ 1,51,866 ರೂಪಾಯಿ. 98,766 ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಡಿಎಸ್‌ಪಿ, ಅಕೌಂಟ್ ಆಫೀಸರ್ ಲೆವಲ್‌ 9 ರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾರೆ.

ಲೆವಲ್‌ 10 ರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮೂಲ ವೇತನ 56,100 ರೂಪಾಯಿ. 8ನೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗ ಜಾರಿ ಬಳಿಕ ಅಂದಾಜು ಹೊಸ ಮೂಲ ವೇತನ 1,60,446 ರೂಪಾಯಿ. 1,04,346 ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಗ್ರೂಪ್ ಎ ಅಧಿಕಾರಿ, ನಾಗರಿಕ ಸೇವೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಲೆವಲ್‌ 10 ರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾರೆ.

