ಮದುವೆ ಸೀಸನ್‌ ಮಧ್ಯಯೇ ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ ಕುರಿತು ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವದ ಘೋಷಣೆ! ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಹಬ್ಬ..

gold tariff: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಅದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಿರಿ..
ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಹಬ್ಬದಂತಾಗಿದೆ.. ಹೌದು, ಕೇಂದ್ರ ಪರೋಕ್ಷ ತೆರಿಗೆ ಮತ್ತು ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಮಂಡಳಿ (ಸಿಬಿಐಸಿ) ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಮೂಲ ಆಮದು ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿನ ಏರಿಳಿತಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ಬೆಲೆಗಳು ಮಾರ್ಚ್ 31 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿವೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
1962 ರ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 14(2) ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಿ, ಕೇಂದ್ರೀಯ ಪರೋಕ್ಷ ತೆರಿಗೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಮಂಡಳಿ (CBIC) ಮಾರ್ಚ್ 31 ರಂದು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಸರಕುಗಳ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಹಳೆಯ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿ ಈ ಹೊಸ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದೆ.
ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಮೂಲ ಆಮದು ಬೆಲೆಗಳ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯನ್ನು 10 ಗ್ರಾಂಗೆ $1450 ಎಂದು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಭರಣ ಮತ್ತು ನಾಣ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಚಿನ್ನದ ವಸ್ತುಗಳಿಗೂ ಇದೇ ಬೆಲೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಚಿನ್ನದ ಆಮದಿನ ಮೇಲಿನ ಸುಂಕದ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
ಸರ್ಕಾರವು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಮೂಲ ಆಮದು ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗೆ $2,201 ಎಂದು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ. ಬಾರ್ಗಳು, ನಾಣ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಬೆಳ್ಳಿಗೆ ಈ ಬೆಲೆ ಆಧಾರವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಆಭರಣಗಳು ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ಕರೆನ್ಸಿ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಈ ಸುಂಕದಿಂದ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಕಾಯ್ದೆ, 1962 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಆದರೆ ಮಾರ್ಚ್ 20 ರಂದು, ಸರ್ಕಾರವು ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಮೂಲ ಆಮದು ಮೌಲ್ಯದ ಕುರಿತು ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಸಹ ಹೊರಡಿಸಿತು. ಅದರಲ್ಲಿ, ಚಿನ್ನದ ಮೂಲ ಆಮದು ಬೆಲೆ ಹತ್ತು ಗ್ರಾಂಗೆ 1481 ಡಾಲರ್ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಮೌಲ್ಯ 1450 ಡಾಲರ್. ಅಂದರೆ, 31 ಡಾಲರ್ಗಳ ಇಳಿಕೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಬೆಳ್ಳಿಯ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ.. ಹಿಂದಿನ ಮೂಲ ಆಮದು ಮೌಲ್ಯವು ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ 2262 ಡಾಲರ್ಗಳಷ್ಟಿತ್ತು. ಈಗ ಅದು 2201 ಡಾಲರ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂದರೆ, 61 ಡಾಲರ್ಗಳ ಇಳಿಕೆ.
ಮೂಲ ಆಮದು ಮೌಲ್ಯದಲ್ಲಿನ ಕಡಿತ ಎಂದರೆ ಆಮದು ಸುಂಕವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಹಾಕುವ ಮೂಲ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿನ ಕಡಿತ. ಇದು ಆಮದುದಾರರ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆ ಹೊರೆಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸಲು ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 15 ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಆಮದು ಮತ್ತು ರಫ್ತುಗಳ ಕ್ರಮಬದ್ಧಗೊಳಿಸುವಿಕೆಗೆ ಈ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಕೇಂದ್ರೀಯ ಪರೋಕ್ಷ ತೆರಿಗೆ ಮತ್ತು ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಮಂಡಳಿಯು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ತಕ್ಷಣದಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿವೆ ಮತ್ತು ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ನಿರ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು.