ಗೃಹಿಣಿಯರಿಗೆ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌! 18 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲಾ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೂ 2000 ರೂ. ಅಲ್ಲ.. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಖಾತೆ ಸೇರಲಿದೆ 7,000 ರೂ.

LIC Bima Sakhi Yojana: 18 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲಾ ಮಹಿಳೆಯರ ಖಾತೆಗೂ 7,000 ರೂ. ಜಮಾ ಆಗುವಂತಹ ಒಂದು ಅದ್ಬುತ ಯೋಜನೆ ಇದೆ. ಅದು ಯಾವುದು? ಮುಂದೆ ಓದಿ..
LIC Bima Sakhi Yojana: ದೇಶದ ಜನರು ಜೀವ ವಿಮಾ ನಿಗಮ (LIC) ಮೇಲೆ ಅಪಾರ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಈ ಕಂಪನಿಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿವೆ. ಇಂದು, ಅಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ಯೋಜನೆಯು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಖಾತ್ರಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ವಿಶೇಷ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಎಲ್ಐಸಿ ಬಿಮಾ ಸಖಿ ಯೋಜನೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಮಹಿಳೆಯರು ತಿಂಗಳಿಗೆ 7,000 ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಗಳಿಸಬಹುದು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಅವರು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಕಮಿಷನ್ ಸಹ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯು ಮಹಿಳೆಯರು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸ್ಥಿರರಾಗಲು ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಡಿಸೆಂಬರ್ 2024ರಲ್ಲಿ ಈ ವಿಶೇಷ LIC ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿತು. ಇದು ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಸ್ವಾವಲಂಬಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಆದಾಯದ ಮೂಲವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಈ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಮಹಿಳೆಯರು ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದು ಇತರರನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸುವ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದರಿಂದ, ಅವರು ತಿಂಗಳಿಗೆ 7,000 ರೂ.ಗಳ ಸ್ಥಿರ ಆದಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸ್ಥಿರ ಆದಾಯವು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಎಲ್ಐಸಿ ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಘೋಷಣೆಯಾದ ಒಂದು ತಿಂಗಳೊಳಗೆ 50,000 ಮಹಿಳೆಯರು ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಯೋಜನೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಮಹಿಳೆಯರು ಹೊಸ ಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ.
ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಸೇರುವ ಎಲ್ಲಾ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಎಲ್ಐಸಿ ಏಜೆಂಟ್ಗಳಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಈ ತರಬೇತಿಯು ಮಹಿಳೆಯರ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದವರಿಗೆ ಕಂಪನಿಯು ವಿಶೇಷ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯುವವರಿಗೆ ಮೊದಲ ವರ್ಷ ತಿಂಗಳಿಗೆ 7,000 ರೂ., ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ತಿಂಗಳಿಗೆ 6,000 ರೂ., ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ವರ್ಷ ತಿಂಗಳಿಗೆ 5,000 ರೂ. ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಹಿಳೆ ತನ್ನ ನಿಗದಿತ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರೆ, ಆಕೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಆಧಾರಿತ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನವೂ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ನೀವು ಬಿಮಾ ಸಖಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು, ನೀವು 18 ವರ್ಷದಿಂದ 70 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರಾಗಿರಬೇಕು. ವಯಸ್ಸಿನ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಮತ್ತು 10 ನೇ ತರಗತಿ (ಮೆಟ್ರಿಕ್ಯುಲೇಷನ್) ಪಾಸ್ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಐಸಿ ಏಜೆಂಟ್ಗಳು ಅಥವಾ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವವರು ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅರ್ಹರಲ್ಲ.
ಉದ್ಯೋಗ ಪೂರ್ವ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯು ಎಸ್ಸಿ, ಎಸ್ಟಿ ಮತ್ತು ಒಬಿಸಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗಗಳ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು 2047 ರ ವೇಳೆಗೆ "ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಿಮೆ" ಎಂಬ ದೊಡ್ಡ ಗುರಿಯ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ.
ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಎಲ್ಐಸಿ ಈ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಇದುವರೆಗೆ 2.20 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯೊಂದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಾ ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಖಾತೆ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ಪಂಕಜ್ ಚೌಧರಿ ಇದನ್ನು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಿಮೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವುದು ಬಿಮಾ ಸಖಿ ಯೋಜನೆಯ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಇದು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರ ಆದಾಯದ ಮೂಲವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಆಗಸ್ಟ್ 7, 2025 ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ, ಎಲ್ಐಸಿ ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ 16,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಪಂಜಾಬ್ನಲ್ಲಿ 4,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಹಿಳೆಯರು ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 2,20,339 ಬಿಮಾ ಸಖಿಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಮೂಲಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನೂ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಖಚಿತ ಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ)