English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Photos
  • ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಗಿಫ್ಟ್‌.. ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಬೋನಸ್ ಘೋಷಣೆ! ಹೊರಬಿತ್ತು ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ..

ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಗಿಫ್ಟ್‌.. ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಬೋನಸ್ ಘೋಷಣೆ! ಹೊರಬಿತ್ತು ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ..

Central Govt Employees Bonus: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ರಕ್ಷಣಾ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಕರಿಗೆ ಶುಭ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. 2024-25ನೇ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಇಎಂಇ ಕೇಡರ್‌ನ ಅರ್ಹ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ಪಾದಕತೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಬೋನಸ್ (ಪಿಎಲ್‌ಬಿ) ಪಾವತಿಸಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದೆ. ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲಯವು ಈ ಕುರಿತು ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದೆ.  
1 /5

2024-25ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಇಎಂಇ ಕಾರ್ಪ್ಸ್‌ನ ಅರ್ಹ ರಕ್ಷಣಾ ನಾಗರಿಕ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ 22 ದಿನಗಳ ವೇತನಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾದ ಉತ್ಪಾದಕತೆ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಬೋನಸ್ (ಪಿಎಲ್‌ಬಿ) ಅನ್ನು ಕೇಂದ್ರವು ಅನುಮೋದಿಸಿದೆ. ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲಯವು ಘೋಷಿಸಿದ ಈ ಬೋನಸ್, ಹಬ್ಬದ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ ಮತ್ತು ನಾನ್-ಗೆಜೆಟೆಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಉಡುಗೊರೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಸರ್ಕಾರದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ.    

2 /5

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಅರ್ಹ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ 22 ದಿನಗಳ ವೇತನಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾದ PLB ಬೋನಸ್ ಅನ್ನು ಪಾವತಿಸುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ PLB ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಲಾದ ಸೂತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಇದನ್ನು ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೌಕರರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.   

3 /5

2024-25ನೇ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇಎಂಇ ಬ್ರಿಗೇಡ್‌ನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬೋನಸ್ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಪಿಎಲ್‌ಬಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬರುವ ಇಎಂಇ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದಲ್ಲಿರುವ ಗ್ರೂಪ್ 'ಬಿ' (ನಾನ್-ಗೆಜೆಟೆಡ್) ಮತ್ತು ಗ್ರೂಪ್ 'ಸಿ' ನಾಗರಿಕ ಸೇವಕರು ಬೋನಸ್ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.    

4 /5

ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಮಿತಿ ರೂ. 7,000 ನಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗದೆ ಉಳಿದಿದೆ. ಬೋನಸ್ ಅನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಯೋಜನೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಇತರ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು ಹಾಗೆಯೇ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತವೆ. ಬೋನಸ್‌ಗಾಗಿ ವೆಚ್ಚವನ್ನು 2025-26 ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ಸಂಬಂಧಿತ ಬಜೆಟ್ ಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಾ ಸೇವಾ ಅಂದಾಜಿನಿಂದ ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.    

5 /5

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದೀಪಾವಳಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೋನಸ್‌ಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಸರ್ಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಗಳು ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ ಮತ್ತು ನಾನ್-ಗೆಜೆಟೆಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ಪಾದಕತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಬೋನಸ್‌ಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿವೆ. ಹಬ್ಬದ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ಬೋನಸ್‌ಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿರುವುದಕ್ಕೆ ನೌಕರರು ಸಂತೋಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.     

Central govt Sankranti Sankranti Bonus productivity linked bonus ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಉಡುಗೊರೆ ಬೋನಸ್ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಬೋನಸ್ PLB Scheme PLB Scheme Details Central Govt Employees Central Govt Employees Bonus Central Govt employees news Central Govt Employees salary 22 day Productivity Linked Bonus Productivity Linked Bonus News PLB Bonus Announcement central government employees latest news Defence civilian employees central government employees news Central Government Employees News Updates

Next Gallery

ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಮೊಡವೆ ಕಲೆಗಳು ಹಾಗೇ ಉಳಿದಿವಿಯೇ..? ಯಾವುದೇ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಬೇಡ.. ಈ 6 ಸರಳ ಸಲಹೆ ಪಾಲಿಸಿ