ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಡಬಲ್ ಜಾಕ್ ಪಾಟ್ : ಸರ್ಕಾರದ ಎರಡು ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ವೇತನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಏರಿಕೆ

ಕೇಂದ್ರ ನೌಕರರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಹಬ್ಬದ ಹೊಳಪು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ.  ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಸರ್ಕಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಎರಡು ದೊಡ್ಡ ನಿರ್ಧಾರಗಳು. 
ಕೇಂದ್ರ ನೌಕರರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಹಬ್ಬದ ಹೊಳಪು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ.  ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಸರ್ಕಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಎರಡು ದೊಡ್ಡ ನಿರ್ಧಾರಗಳು. ಸರ್ಕಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಎರಡೂ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ವೇತನದ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ.  

ಮೂಲಗಳಿಂದ ಬಂದ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ  ಉಲ್ಲೇಖ ನಿಯಮಗಳನ್ನು (ToR) 2025 ರ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಮೊದಲು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಮಿತಿಯನ್ನು ಕೂಡಾ ರಚಿಸಬಹುದು.

8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಅಂಶವಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು 1.92 ರಲ್ಲಿಯೇ ಇಡಬಹುದು. ಅಂದರೆ ಮೂಲ ವೇತನ ಬಹುತೇಕ ದ್ವಿಗುಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದು ನೌಕರರಿಗೆ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ನೀಡುವುದಲ್ಲದೆ, ಅವರ ಪಿಂಚಣಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಭತ್ಯೆಗಳ ಮೇಲೂ ಪ್ರಮುಖ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.

ಇದರೊಂದಿಗೆ, ದೀಪಾವಳಿಗೂ ಮುನ್ನ, ಸರ್ಕಾರವು ಜುಲೈ-ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025 ರ ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಘೋಷಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಕೇಂದ್ರ ನೌಕರರ ಡಿಎ 55% ರಷ್ಟಿದೆ.ಜನವರಿಯಿಂದ ಏಪ್ರಿಲ್ ವರೆಗಿನ AICPI ದತ್ತಾಂಶದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಇದು 58% ತಲುಪಿದೆ.

ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳವು ಕೇಂದ್ರ ನೌಕರರಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೂ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಅವರ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಈಗ 8 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಡಿಎ ಗೆ ಸೇರಿಸಿದರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಪಡೆಯುವ ವೇತನ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ.  ಜನವರಿ 2026 ರ ವೇಳೆಗೆ ಡಿಎ 61% ತಲುಪುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. 

ಈ ಬಾರಿಯ ದೀಪಾವಳಿ 2025 ನಿಜವಾಗಿಯೂ ವಿಶೇಷವಾಗಲಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಕೇಂದ್ರ ನೌಕರರು ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ 2 ಉಡುಗೊರೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಒಂದೆಡೆ, ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳ, ಇದು ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿಯಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣದ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, 8 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ರಚನೆ, ಇದು 2026 ರಿಂದ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ವೇತನ ರಚನೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ.

