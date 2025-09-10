English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಕೊನೆಗೂ ಹೊರ ಬಿತ್ತು ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ : ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವೇತನದಲ್ಲಿ 10,800 ರೂ . ಹೆಚ್ಚಳ ! ದಸರಾಗೂ ಮುನ್ನ ಸಿಕ್ಕಿತು ಜಾಕ್ ಪಾಟ್

ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆಯ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗಲೇ ಇದೀಗ ಜಾಕ್ ಪಾಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.  ವೇತನದಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 10,800 ರೂ . ಏರಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ.  
ಕೇಂದ್ರ ನೌಕರರು ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ (ಡಿಎ) ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕಾಗಿ ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಡಿಎ ಯಾವಾಗ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದಾರೆ. 

ಸರ್ಕಾರವು ಶೇಕಡಾ 3 ರಷ್ಟು ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ, ಇದು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ವೇತನದಲ್ಲಿ  ಬಂಪರ್ ಹೆಚ್ಚಳವೂ ಖಚಿತ  ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.   

ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ  ಅಕ್ಟೋಬರ್ 15 ರೊಳಗೆ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳದ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಿದೆ. 

ಡಿಎಯನ್ನು ಶೇಕಡಾ 3 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರೆ, ಅದು ಶೇಕಡಾ 58 ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಡಿಎ ಶೇಕಡಾ 55 ಆಗಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಡಿಎ ದರಗಳು ವರ್ಷದ ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದಿಂದ ಅಂದರೆ ಜುಲೈ 1 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. 

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ ನಂತರ, ವೇತನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಏರಿಕೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಕೇಂದ್ರ ನೌಕರರ ಮೂಲ ವೇತನ 30,000 ರೂ. ಆಗಿದ್ದರೆ, ಶೇ. 3 ರಷ್ಟು ಡಿಎ ಪ್ರಕಾರ, ತಿಂಗಳಿಗೆ 900 ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಲಿದೆ. ಇದರ ಪ್ರಕಾರ, ವಾರ್ಷಿಕ ವೇತನದಲ್ಲಿ 10,800 ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗುವುದು ಖಚಿತ. 

8 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಕೂಡಾ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ರಚನೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.  ಆದರೂ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಹೇಳಿಕೆ ಹೊರ ಬಂದಿಲ್ಲ.   

