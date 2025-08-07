English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ರಾಖಿಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಗಿಫ್ಟ್ : 3 % ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಘೋಷಣೆ : ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಖಾತೆ ಸೇರುವುದು ಏರಿಕೆಯಾದ ಮೊತ್ತ

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳದ ಘೋಷಣೆಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ, ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹಬ್ಬದ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರ ಬಿದ್ದಿದೆ. 
1 /7

1 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ನೌಕರರು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಘಳಿಗೆ ಕೊನೆಗೂ ಬಂದಿದೆ.  ಕೇಂದ್ರ ನೌಕರರ ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ನೌಕರರ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ (ಡಿಎ) ಕುರಿತ ಮಾಹಿತಿ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ. 

2 /7

ಜುಲೈ-ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಘೋಷಣೆ ಯಾವಾಗ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ರಾಖಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೇ ಈ  ಮಾಹಿತಿ ಹೊರ ಬಿದ್ದಿದೆ. 

3 /7

ಏಳನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಕೇಂದ್ರ ನೌಕರರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಆರು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಸ್ಥಿರ ಸೂತ್ರ ಮತ್ತು ಹಣದುಬ್ಬರ ದರದ ಪ್ರಕಾರ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. 

4 /7

ಈ ಬಾರಿ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 3 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಬಹುದು ಎನ್ನುತ್ತವೆ ಮೂಲಗಳು. ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯಲ್ಲಿನ ಈ ಹೆಚ್ಚಳದೊಂದಿಗೆ, ಕೇಂದ್ರ ನೌಕರರ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ ಶೇಕಡಾ 55 ರಿಂದ 58 ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು.

5 /7

2025 ರ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ, ಸರ್ಕಾರವು ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಶೇಕಡಾ 2 ರಷ್ಟು 53 ರಿಂದ 55 ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿತ್ತು. ಕಾರ್ಮಿಕ ಬ್ಯೂರೋ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಜೂನ್ 2025 ರ ಸಿಪಿಐ-ಐಡಬ್ಲ್ಯೂ 145 ಆಗಿತ್ತು.  ಜುಲೈ 2024 ರಿಂದ ಜೂನ್ 2025 ರವರೆಗಿನ 12 ತಿಂಗಳ ಸರಾಸರಿ ಸೂಚ್ಯಂಕ 143.6 ಆಗಿದೆ.  ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಬಾರಿ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 3 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. 

6 /7

ದೀಪಾವಳಿಯ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿ ಜುಲೈ ಯಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಘೋಷಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ, ಈ ವರ್ಷ ದೀಪಾವಳಿ ಉಡುಗೊರೆಯ ಸೂಚನೆಗಳು ಈಗಲೇ ಬಂದಿವೆ.   

7 /7

ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆಯಲ್ಲಿನ ಹೆಚ್ಚಳವು ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳದ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ವೇತನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುತ್ತದೆ. ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳದೊಂದಿಗೆ, ಪ್ರಯಾಣ ಭತ್ಯೆ ಮತ್ತು ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ಭತ್ಯೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.

DA DA hike Dearness Allowance salary hike Central Govt Employees

Next Gallery

ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು, ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಬಿಗ್ ಶಾಕ್!ಪಿಂಚಣಿ, ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರ