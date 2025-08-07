ರಾಖಿಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಗಿಫ್ಟ್ : 3 % ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಘೋಷಣೆ : ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಖಾತೆ ಸೇರುವುದು ಏರಿಕೆಯಾದ ಮೊತ್ತ

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳದ ಘೋಷಣೆಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ, ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹಬ್ಬದ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರ ಬಿದ್ದಿದೆ.
1 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ನೌಕರರು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಘಳಿಗೆ ಕೊನೆಗೂ ಬಂದಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ನೌಕರರ ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ನೌಕರರ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ (ಡಿಎ) ಕುರಿತ ಮಾಹಿತಿ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ.
ಜುಲೈ-ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಘೋಷಣೆ ಯಾವಾಗ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ರಾಖಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೇ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರ ಬಿದ್ದಿದೆ.
ಏಳನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಕೇಂದ್ರ ನೌಕರರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಆರು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಸ್ಥಿರ ಸೂತ್ರ ಮತ್ತು ಹಣದುಬ್ಬರ ದರದ ಪ್ರಕಾರ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಬಾರಿ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 3 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಬಹುದು ಎನ್ನುತ್ತವೆ ಮೂಲಗಳು. ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯಲ್ಲಿನ ಈ ಹೆಚ್ಚಳದೊಂದಿಗೆ, ಕೇಂದ್ರ ನೌಕರರ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ ಶೇಕಡಾ 55 ರಿಂದ 58 ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು.
2025 ರ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ, ಸರ್ಕಾರವು ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಶೇಕಡಾ 2 ರಷ್ಟು 53 ರಿಂದ 55 ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿತ್ತು. ಕಾರ್ಮಿಕ ಬ್ಯೂರೋ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಜೂನ್ 2025 ರ ಸಿಪಿಐ-ಐಡಬ್ಲ್ಯೂ 145 ಆಗಿತ್ತು. ಜುಲೈ 2024 ರಿಂದ ಜೂನ್ 2025 ರವರೆಗಿನ 12 ತಿಂಗಳ ಸರಾಸರಿ ಸೂಚ್ಯಂಕ 143.6 ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಬಾರಿ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 3 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ದೀಪಾವಳಿಯ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿ ಜುಲೈ ಯಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಘೋಷಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ, ಈ ವರ್ಷ ದೀಪಾವಳಿ ಉಡುಗೊರೆಯ ಸೂಚನೆಗಳು ಈಗಲೇ ಬಂದಿವೆ.
ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆಯಲ್ಲಿನ ಹೆಚ್ಚಳವು ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳದ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ವೇತನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುತ್ತದೆ. ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳದೊಂದಿಗೆ, ಪ್ರಯಾಣ ಭತ್ಯೆ ಮತ್ತು ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ಭತ್ಯೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.