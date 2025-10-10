ಆರೋಗ್ಯ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಬದಲಾವಣೆ : ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಇನ್ನು ಕ್ಯಾಶ್ ಲೆಸ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆ : ಸರ್ಕಾರದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ನಿರ್ಧಾರ

ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಆರೋಗ್ಯ ಯೋಜನೆ (CGHS)ಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ನಿರ್ಧಾರವು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ (DA) ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಿದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಆರೋಗ್ಯ ಯೋಜನೆ (CGHS)ಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 13, 2025 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ.
ಸರಿಸುಮಾರು 2,000 ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಧಾನಗಳ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ದರಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಜೇಬಿನಿಂದ ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಗದುರಹಿತ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
CGHS-ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ನಗದುರಹಿತ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ನೀಡಲು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಿವೆ ಎನ್ನುವ ಗಂಭೀರ ದೂರು ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿತ್ತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ನಂತರ ಮರುಪಾವತಿಗಾಗಿ ತಿಂಗಳುಗಟ್ಟಲೆ ಕಾಯಬೇಕಾಗುತ್ತಿತ್ತು.
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಈಗ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಂದ ಬಂದ ದೂರುಗಳನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದು, ಹೊಸ ದರಗಳನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದೆ. ಹೊಸ ಸುಧಾರಣೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಮತ್ತು ನಗರಗಳ ವರ್ಗವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಹೊಸ ದರಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಮೂಲ ದರದಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆಯದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಮೂಲ ದರಕ್ಕಿಂತ 15% ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 200 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಾಸಿಗೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸೂಪರ್-ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ 15% ಹೆಚ್ಚಿನ ದರದಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಎರಡನೇ ಹಂತದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ದರಗಳನ್ನು ಮೂಲ ದರಕ್ಕಿಂತ ಶೇ.19 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಮೂರನೇ ಹಂತದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ದರಗಳು ಶೇ.20 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಈ ವರ್ಗೀಕರಣವು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯಯುತ ಮತ್ತು ಲಾಭದಾಯಕ ದರಗಳನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉದ್ದೇಶವೆಂದರೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯಯುತ ಮತ್ತು ಲಾಭದಾಯಕ ದರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು. ಇದು ರೋಗಿಗಳು ಮುಂಗಡ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ .
ಈ ಸೌಲಭ್ಯವು CGHS ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 80 ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು, ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಮುಖ ಹೆಜ್ಜೆಯು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ.