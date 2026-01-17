BBK 12 Finale : ಗಿಲ್ಲಿ ಸೋಲಿಸಲು ಮಾಫಿಯಾ ಬಿಗ್‌ ಫ್ಲಾನ್‌..! ಫಿನಾಲೆಗೂ ಮುನ್ನ ಹೊರಬಿತ್ತು ವಿರೋಧಿಗಳ ಮಹಾಸಂಚು

BBK 12 Finale updates : ಈ ಹಿಂದೆ ನಡೆದ ಎಲ್ಲಾ ಸೀಸನ್ಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದ್ದವು, ಆದರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರಸಾರ ಕಾಣುತ್ತಿರುವ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 12 ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ. ರಾಜಕೀಯ ತಿರುವು ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ, ಜಾತಿ ಜಗಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದೀಗ ಶಾಕಿಂಗ್ ವಿಚಾರವೊಂದು ರಿವೀಲ್ ಆಗಿದ್ದು ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದೆ..
ಇಂದು ನಡೆಯಬೇಕಿದ್ದ ಫಿನಾಲೆ ರದ್ದಾಗಿದ್ದು ಅದರ ಬದಲಿಗೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 12 ಫ್ರೀ-ಫಿನಾಲೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇದನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಿರುತೆರೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಕಾತುರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಯಾವ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಗೆಲ್ಲಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು ಬಹುತೇಕ ಜನರು ಗಿಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೆಸರು ಸಹ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೆ ವೋಟ್ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ಬಾರಿ ರಾಜಕೀಯ ದಿಗ್ಗಜರು ತಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಪರ ಮತ ಚಲಾಯಿಸುವಂತೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ವಿಶೇಷ..
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮಾಜಿ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಚಂದ್ರಚೂಡ್ ಅವರು ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಪರವಾಗಿ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪಿತೂರಿ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ತಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ..
ಗಿಲ್ಲಿ ನಟನ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಕೆಲವರು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ, ಪ್ರಾದೇಶಿಕತೆ, ಜಾರಿ ತರಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಗಿಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಪ್ರತಿಭಾವಂತನಾಗಿದ್ದು, ಅವನಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಎಂದು ಚಂದ್ರಚೂಡ್ ಅವರು ಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಗಿಲ್ಲಿ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಬೆಳೆ ಬೇಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಗಿಲ್ಲಿಯನ್ನು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ, ಕಲಾಪತ್ಥರ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಜೊತೆ ನಟಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಆತ ಬಡವರ ಮಗ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾನೆ, ಆದರೆ ಇದೀಗ ಆತನ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಪಿಆರ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜಾತಿ ವಿಚಾರ ತಂದು ದೊಂಬರಾಟ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.
ಗಿಲ್ಲಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಾಫಿಯಾ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಆತ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ, ಯಾರೂ ಅವನ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಈ ಪಿತೂರಿಗೆ ಬೆಂಬಲಿಸಬಾರದು ಎಂದು ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಆತ್ಮೀಯರಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಮಾಜಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಚಂದ್ರಚೂಡ್ ಅವರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.