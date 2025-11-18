English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  ಭಾರತದ ಈ ಜಿಲ್ಲೆ ಭಯಾನಕ ದರೋಡೆಕೋರರ ಭದ್ರಕೋಟೆ! ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಕೆ ಪೊಲೀಸರೂ ಭಯಪಡ್ತಿದ್ದರಂತೆ..

chambal valley story: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ದರೋಡೆಕೋರರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾದ ಒಂದು ಸ್ಥಳವಿದೆ. ಪೊಲೀಸರು ಈ ಸ್ಥಳವನ್ನು ತಲುಪುವುದು ಅಸಾಧ್ಯವಾದರೂ, ಅದು ದರೋಡೆಕೋರರಿಗೆ ಮನೆಯಂತಿತ್ತು. ಅವರು ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡಲು ಸ್ವತಂತ್ರರಾಗಿದ್ದರು.  
ನೀವು ಬಹುಶಃ ಚಂಬಲ್ ನದಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿರಬಹುದು. ಚಂಬಲ್ ನದಿಯ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಇರುವ ಈ ಪ್ರದೇಶವು ಡಕಾಯಿತರಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಸ್ವರ್ಗವಾಗಿತ್ತು. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಚಂಬಲ್ ಕಣಿವೆಯನ್ನು ದರೋಡೆಕೋರರ ಭದ್ರಕೋಟೆ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.   

ಪಾನ್ ಸಿಂಗ್ ತೋಮರ್ ಮತ್ತು ಫೂಲನ್ ದೇವಿಯವರಂತಹ ಕುಖ್ಯಾತ ಡಕಾಯಿತರು ಚಂಬಲ್ ಕಂದರಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ರಾಮ್ ಬಾಬು ಮತ್ತು ದಯಾರಾಮ್ ಗಡಾರಿಯಾ ಅವರ ಗಡಾರಿಯಾ ಗ್ಯಾಂಗ್ 10 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಕಂದರಗಳಲ್ಲಿ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಹರಡಿತು.   

ಮರಳು, ಜಲ್ಲಿಕಲ್ಲುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ದಿಬ್ಬಗಳು ಮತ್ತು ಮುಳ್ಳಿನ ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ದಾರಿ ತಪ್ಪುವುದು ಸುಲಭ, ಆದರೆ ದರೋಡೆಕೋರರಿಗೆ ಅಲ್ಲ. ಕಂದರಗಳಲ್ಲಿರುವ ಅನೇಕ ಕಂದರಗಳು ಮತ್ತು ಗುಹೆಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದೆ.  

ಇಲ್ಲಿ ವಿಷಪೂರಿತ ಹಾವುಗಳು, ಚೇಳುಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಅಪಾಯ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರುತ್ತದೆ.. ಆದ್ದರಿಂದ ಪೊಲೀಸರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ತಲುಪಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಡಕಾಯಿತರ ಅಡಗುತಾಣವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿತ್ತು.    

  ಈ ಒರಟಾದ ಭೂಪ್ರದೇಶಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಚಕ್ರವ್ಯೂಹವಾಗಿದ್ದರೂ, ಅವು ದರೋಡೆಕೋರರಿಗೆ ನೆರೆಹೊರೆಯ ಬೀದಿಗಳಂತಿದ್ದವು. ಆದ್ದರಿಂದ, ದರೋಡೆಕೋರರು ಯಾವಾಗ ಮತ್ತು ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಿಂದ ದಾಳಿ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ.   

