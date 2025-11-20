English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Photos
  • ವಿವಾಹಿತ ಪುರುಷರು ಈ 3 ಗುಟ್ಟನ್ನು ತಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಹೇಳಬಾರದು!

ವಿವಾಹಿತ ಪುರುಷರು ಈ 3 ಗುಟ್ಟನ್ನು ತಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಹೇಳಬಾರದು!

Chanakya Niti for married life: ಚಾಣಕ್ಯ ಹೇಳುವಂತೆ ಯಾವುದೇ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಪುರುಷನು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯೊಂದಿಗೆ 3 ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಇದರಿಂದ ಅವರ ಸಂತೋಷದ ಜೀವನ ಹಾಳಾಗಬಹುದು. 
1 /9

Chanakya Niti for married life: ಆಚಾರ್ಯ ಚಾಣಕ್ಯ ಅವರನ್ನು ಭಾರತದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವರ ಪೂರ್ಣ ಹೆಸರು ವಿಷ್ಣುಗುಪ್ತ. ತಮ್ಮ ಜೀವನ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ, ಅವರು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬರೆದರು, ಅದು ನಂತರ ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿತು. 

2 /9

ಅವರು ವಿವಾಹಿತ ಪುರುಷರಿಗೆ ಕೆಲವು ಉಪಯುಕ್ತ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸಹ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಚಾಣಕ್ಯ ಹೇಳುವಂತೆ ಯಾವುದೇ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಪುರುಷನು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯೊಂದಿಗೆ 3 ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಇದರಿಂದ ಅವರ ಸಂತೋಷದ ಜೀವನ ಹಾಳಾಗಬಹುದು.  

3 /9

ಆಚಾರ್ಯ ಚಾಣಕ್ಯರ ಪ್ರಕಾರ, ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಯ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವು ತುಂಬಾ ಮಧುರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಒಬ್ಬ ಹೆಂಡತಿ ತನ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲಳು ಆದರೆ ಯಾರಾದರೂ ತನ್ನ ಗಂಡನನ್ನು ಅವಮಾನಿಸಿದರೆ ಅದನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ.   

4 /9

ಆದ್ದರಿಂದ, ನೀವು ಎಲ್ಲೋ ಅವಮಾನಿತರಾದರೆ ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಹೇಳಬೇಡಿ, ಇದರಿಂದ ಅವಳು ಅದನ್ನು ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅವಮಾನಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾಳೆ.

5 /9

ಯಾವುದೇ ಪುರುಷನು ತನ್ನ ಆದಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ನೀಡಬಾರದು ಎಂದು ಚಾಣಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಪತಿಯ ಆದಾಯ ತಿಳಿದರೆ ಅವಳು ಅನಗತ್ಯ ವ್ಯರ್ಥ ಖರ್ಚುಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಬಹುದು ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಹಣದ ಹಂಬಲವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. 

6 /9

ನೀವು ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಒಬ್ಬ ಪುರುಷನು ತನ್ನ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಬಯಸಿದರೆ, ಅವನು ತನ್ನ ಆದಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಬಾರದು. 

7 /9

ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಈ ದೌರ್ಬಲ್ಯವನ್ನು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಹೇಳಬಾರದು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅವಳು ನಿನ್ನ ಅದೇ ದೌರ್ಬಲ್ಯವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು. 

8 /9

ಇದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ದೌರ್ಬಲ್ಯಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯ ಮುಂದೆ ಎಂದಿಗೂ ಹೇಳಬಾರದು.

9 /9

(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)

Chanakya Niti Chanakya tips

Next Gallery

ಮಧುಮೇಹ ರೋಗಿಗಳು ಈರುಳ್ಳಿ ತಿಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾ?