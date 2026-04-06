ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಆ ಹುಡುಗಿಯನ್ನೆ ಮದುವೆ ಆಗ್ತೇನೆ ಎಂದ ಚಂದನ್‌ ಶೆಟ್ಟಿ! ಇದು ಗುಸುಗುಸು ಸುದ್ದಿ ಅಲ್ಲಾವೇ ಅಲ್ಲಾ

Chandan Shetty second marriage: ಕನ್ನಡದ ರಾಪರ್ ಚಂದನ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಡಿವೋರ್ಸ್ ಬಳಿಕ ತುಂಬಾ ನೋವು ಅನುಭವಿಸಿ ಮಂಕಾಗಿದ್ದರು. ಆದ್ರೀಗ ಮತ್ತೆ ಪುಟಿದೆದ್ದು, ಎರಡನೇ ಮದುವೆ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ..
ಕನ್ನಡದ ರಾಪರ್ ಚಂದನ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಕನ್ನಡ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ವೇದಿಕೆ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಚಿರಪರಿಚಿತರಾಗಿ ಈಗ ಸಖತ್ ಪಾರ್ಟಿ ಸಾಂಗ್ ಮಾಡಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನರ ಮನ್ನಣೆಗಳಿಸಿದರು..
ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ವೇದಿಕೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಆಟವಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರತಿಸ್ಫರ್ಧಿಯಾಗಿದ್ದ ನಿವೇದಿತಾ ಗೌಡ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅವರದೇ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಇಬ್ಬರು ಪರಸ್ಪರ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಮೆರೆಗೆ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಪಡೆದು ಬೇರ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಚಂದನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಪಡೆದು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳು ಆಗಿದೆ ಇದರಿಂದ ಬಹಳ ನೋವು ಅನುಭವಿಸಿರೋದಾಗಿ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಡಿರ್ವೋಸ್ನಿಂದ ತುಂಬಾ ಬೇಸರ ಆಗಿತ್ತು ಇದರಿಂದಾಗಿ ತನ್ನ ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ ಎಂದರು.
ಆದ್ರೀಗ ಚಂದನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಈ ಎಲ್ಲಾ ನೋವುಗಳಿಂದ ಹೊರಬಂದಿರೋದಾಗಿ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮನಬಿಚ್ಚಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ಈಗ ಸಿನಿಮಾಗಳ ತಮ್ಮನ್ನ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರೊದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದರು.
ಮೊದಲ ಮದುವೆಯಿಂದ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಪಡೆದು ಎರಡು ವರ್ಷ ಆಯಿತ್ತು. ಆದರೆ "ನನಗೆ ಮದುವೆ ಮೇಲಿನ ನಂಬಿಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ನಾನು ಎರಡನೇ ಮದುವೆ ಆಗುತ್ತೇನೆ. ಮೊದಲ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪು ಯಾವುದು ಎರಡನೇ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.