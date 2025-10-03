ಚಂದ್ರ ಗೋಚಾರ ದಶಾಂಕ ಯೋಗ: ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಕ್ರ ದೆಸೆಯಿಂದ ಸಂಪತ್ತಿನ ಸುಧೆ, ಕನಸು ನನಸಾಗುವ ಪರ್ವಕಾಲ

Dashanka Yoga: ಜೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿನ ಅಂಶ ಎನ್ನಲಾಗುವ ಚಂದ್ರ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಗೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ಚಂದ್ರರ ಯುತಿಯಿಂದ ದಶಾಂಕ ಯೋಗ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿದೆ.
ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 19, 2025ರಂದು ಚಂದ್ರ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದ್ದಾನೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಐಶಾರಾಮಿ ಜೀವನಕಾರಕ ಪ್ರೀತಿ, ಸೌಂದರ್ಯ, ಸಂಪತ್ತಿನ ಅಂಶವಾಗಿರುವ ಶುಕ್ರನೊಂದಿಗೆ ಚಂದ್ರನ ಸಂಯೋಗ ಉಂಟಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಮಂಗಳಕರ ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ದಶಾಂಕ ಯೋಗ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿದೆ.
ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿರುವ ದಶಾಂಕ ಯೋಗದ ಪ್ರಭಾವ ಎಲ್ಲಾ 12 ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲೂ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ ಶುಕ್ರರ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ದೆಸೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಆಯಾಮಗಳಲ್ಲೂ ಅಗಾಧ ಯಶಸ್ಸು, ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಗಳಿಸುವರು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ದಶಾಂಕ ಯೋಗ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟ ಸಮಯ ಕಳೆದು ಶುಭ ದಿನಗಳು ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿರುವ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಭರ್ಜರಿ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ. ಸ್ವಂತ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಸಮಯ. ಲವ್ ಲೈಫ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿದ್ದು, ಅವಿವಾಹಿತರಿಗೆ ವಿವಾಹ ಯೋಗವೂ ಇದೆ.
ದಶಾಂಕ ಯೋಗವು ಈ ರಾಶಿಯವರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಫಲವನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. ವೃತ್ತಿ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಗೆ ಗೌರವ, ಮನ್ನಣೆ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭದಾಯಕ ಅಂಶಗಳು ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಲಿವೆ. ದಾಂಪತ್ಯ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಸಾಮರಸ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದ್ದು ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಂಗಾತಿಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪದೆಯುವಿರಿ.
ದಶಾಂಕ ಯೋಗದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರ ಲಕ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲಿದೆ. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಅವಕಾಶಗಳು ದೊರೆಯಲಿದ್ದು, ಮಾಧ್ಯಮ ರಂಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾದ ಸಮಯ ಇದಾಗಿದೆ. ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿದ್ದ ವೇತನೆಯಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯುವಿರಿ.
ಶುಕ್ರ ದೆಸೆ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಕಾಣುವರು. ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದ್ದು ಬೆಟ್ಟದಂತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮಂಜಿನಂತೆ ಕರಗಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನಿಮಗಿರಲಿದೆ. ಕೌಟುಂಬಿಕ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಸುಖ-ಸಂತೋಷದ ಜೀವನವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿಯೂ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಮಯ ಇದಾಗಿದೆ. ಸೂಚನೆ : ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.