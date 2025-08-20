chandra grahan 2025 : ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಹ್ರಹಣ ನಡೆಯಲಿದ್ದು ಈ 5 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ತರಲಿದೆ.
ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಾಭಾದ್ರಪದ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 7 ರಂದು ಸಂಭವಿಸಲಿದೆ. ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣದ ನಂತರ ಈ 5 ರಾಶಿಗಳು ಹಠಾತ್ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಸಂಪತ್ತು, ಆಸ್ತಿ, ವಾಹನ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಕನ್ಯಾರಾಶಿ : ನಿಮ್ಮ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಸೋಲಿಸುವಿರಿ. ಕೆಲವು ಕಠಿಣ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಸಂಪತ್ತಿನ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ: ವಾಹನದ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಕನಸಿನ ಕಾರು ಅಥವಾ ಬೈಕು ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ತಾಯಿಯ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ವಹಿಸಬೇಡಿ. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸದೃಢರಾಗುವಿರಿ. ಅದೃಷ್ಟ ಒಲಿಯಲಿದೆ.
ಧನು ರಾಶಿ : ಧೈರ್ಯ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಹಣ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ತರಲಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರೊಂದಿಗಿನ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವವರು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ : ದೊಡ್ಡ ಹಣದ ಲಾಭ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಬಲರಾಗುತ್ತೀರಿ. ಈ ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದ ಹೂಡಿಕೆಯು ಈಗ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ : ಹಠಾತ್ ಲಾಭಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ವ್ಯಾಪಾರ ವರ್ಗದ ಜನರು ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸುಧಾರಣೆಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತೀರಿ. ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಸೂಚನೆ : ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಯ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಜೀ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ ಇದನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸುವುದಿಲ್ಲ.