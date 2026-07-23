Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /ಚಂದ್ರ-ಮಂಗಳ ಯೋಗದಿಂದ ಈ 6 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಧನವರ್ಷ! ಜುಲೈ 24ರಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಅದೃಷ್ಟ, ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಏರಿಕೆ ಸಾಧ್ಯ

ಚಂದ್ರ-ಮಂಗಳ ಯೋಗದಿಂದ ಈ 6 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಧನವರ್ಷ! ಜುಲೈ 24ರಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಅದೃಷ್ಟ, ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಏರಿಕೆ ಸಾಧ್ಯ

Written ByPuttaraj K Alur
Published: Jul 23, 2026, 05:36 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 05:36 PM IST

Chandra Mangal Yoga 2026: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗ ಅಥವಾ ಪರಸ್ಪರ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಶುಭಕರ ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಚಂದ್ರ-ಮಂಗಳ ಯೋಗ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಗವು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ, ಉದ್ಯೋಗ, ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ತರಬಹುದು ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಜುಲೈ 24, 25 ಮತ್ತು 26ರಂದು ಚಂದ್ರನು ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಮಂಗಳನು ವೃಷಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಾ ಪರಸ್ಪರ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನ ರೂಪಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಚಂದ್ರ-ಮಂಗಳ ಯೋಗ ಉಂಟಾಗಲಿದೆ.

1/9

ಈ ಚಂದ್ರ-ಮಗಳ ಯೋಗದಿಂದ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವೃಷಭ, ಕರ್ಕಾಟಕ, ಸಿಂಹ, ವೃಶ್ಚಿಕ, ಮಕರ ಮತ್ತು ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಶುಭಫಲ ದೊರೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಪಂಡಿತರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡುತ್ತಾರೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಂಡಾಗ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು, ಆಸ್ತಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುವುದು, ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ದೊರೆಯುವುದು ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಕಂಡುಬರುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಫಲಗಳಾಗಿವೆ. ಈ ಯೋಗದಿಂದ ಲಾಭ ಪಡೆಯಲಿರುವ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ...

2/9

ವೃಷಭ ರಾಶಿ: ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಯೋಗವು ಅತ್ಯಂತ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ದು, ಆಸ್ತಿ ವಿವಾದಗಳು ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಇತ್ಯರ್ಥವಾಗಬಹುದು. ಬಹುಕಾಲದಿಂದ ಬರಬೇಕಿದ್ದ ಹಣ ವಾಪಸ್ ಸಿಗಬಹುದು. ಹಳೆಯ ಸಾಲಗಳು ವಸೂಲಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದ್ದು, ಬಡ್ಡಿ ವ್ಯವಹಾರ ಅಥವಾ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ದೊರೆಯಬಹುದು. ಕುಟುಂಬದ ಆಸ್ತಿ ದೊರೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ. ಉದ್ಯೋಗ ಹಾಗೂ ವ್ಯವಹಾರ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸೂಚನೆಗಳಿವೆ.

3/9

ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ: ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವೃತ್ತಿ ಹಾಗೂ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಯಶಸ್ಸು ತಂದುಕೊಡಲಿವೆ. ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳು ದೊರೆಯಬಹುದು. ಕುಟುಂಬದ ಆಸ್ತಿ ಅಥವಾ ತಂದೆಯ ಕಡೆಯಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ವಿದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯ ದೊರೆಯಬಹುದು. ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಹಾಗೂ ಇತರ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ.

4/9

ಸಿಂಹ ರಾಶಿ: ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹಲವು ಮೂಲಗಳಿಂದ ಹಣ ಹರಿದುಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಮನೆ, ಭೂಮಿ ಹಾಗೂ ಕೃಷಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಲಾಭ ನೀಡಬಹುದು. ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಫಲ ದೊರೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ತಾಯಿಯ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಸ್ತಿ ದೊರೆಯಬಹುದು. ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಹಣ ಸಿಗುವ ಯೋಗವೂ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ. ಅದೃಷ್ಟದ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ದೊಡ್ಡಮಟ್ಟದ ಯಶಸ್ಸು ನಿಮ್ಮದಾಗಲಿದೆ. 

5/9

ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ: ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಚಂದ್ರ-ಮಂಗಳ ಯೋಗವು ಹಠಾತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವನ್ನ ತಂದುಕೊಡಬಹುದು. ಸಂಬಳ, ಭತ್ಯೆ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಸಹೋದರರೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದ ಆಸ್ತಿ ವಿವಾದಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ನೀಡಬಹುದು. ಹಣಕಾಸಿನ ಯೋಜನೆಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿವೆ.

6/9

ಮಕರ ರಾಶಿ: ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಉಳಿತಾಯವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಲು ಮಾಡಿದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಫಲ ನೀಡಲಿವೆ. ಮನೆ ಖರೀದಿ, ಭೂಮಿ ಹೂಡಿಕೆ ಅಥವಾ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಣ ಹೂಡುವವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ ಸಮಯವಾಗಬಹುದು. ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಹಲವು ಆಸೆಗಳು ಈಡೇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.

7/9

ಮೀನ ರಾಶಿ: ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಹಣಕಾಸಿನ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ದೊರೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆಸ್ತಿ ವಿವಾದಗಳು ಬಗೆಹರಿಯಬಹುದು. ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಹಾಗೂ ಹಣಕಾಸು ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯ ಸಿಗುವ ಸೂಚನೆಗಳಿವೆ. ಹೊಸ ಭೂಮಿ ಖರೀದಿಸುವ ಅಥವಾ ಆಸ್ತಿ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಅವಕಾಶಗಳು ಎದುರಾಗಬಹುದು. ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಲಾಭ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.

8/9

ಚಂದ್ರ-ಮಂಗಳ ಯೋಗದ ಮಹತ್ವ: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನು ಮನಸ್ಸು, ಸಂಪತ್ತು ಹಾಗೂ ಭಾವನೆಗಳನ್ನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದರೆ, ಮಂಗಳನು ಧೈರ್ಯ, ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಎರಡೂ ಗ್ರಹಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಶುಭ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದಾಗ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಳ, ಆಸ್ತಿ ಲಾಭ, ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಹಾಗೂ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಫಲ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಈ ಯೋಗದ ಪ್ರಮುಖ ಫಲಗಳೆಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.

9/9

(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಜಾನಪದ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ. Zee Kannada News ಇದನ್ನ ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)

TAGS:
Chandra Mangal Yoga 2026
Chandra Mangal Yoga effects
Horoscope Kannada
Effect of Moon-Mangal Yoga
July Horoscope
Dhana Yoga
Taurus
Cancer
Leo
Scorpio
Capricorn
Pisces
Kannada Astrology
ಚಂದ್ರ ಮಂಗಳ ಯೋಗದ ಪರಿಣಾಮ
ಜುಲೈ ರಾಶಿಫಲ
ಧನಯೋಗ
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ಮಕರ ರಾಶಿ
ಮೀನ ರಾಶಿ
ಕನ್ನಡ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Kannada Breaking News LIVE: ಬೆಂಗಳೂರು ಸೇರಿ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆ.. ಕೊತ್ವಾಲ್ ಸರ್ಕಾರ ಎಂಬ ವಿಪಕ್ಷಗಳ ಆರೋಪಕ್ಕೆ CM ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್‌ ಏನಂದ್ರು?
Kannada News Live39 min ago
2
coffee health risks48 min ago
3
Rohit Sharma Wife Ritika Sajdeh1 hr ago
4
old couple death1 hr ago
5
Dharwad Lorry Accident1 hr ago