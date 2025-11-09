Bigg Boss Kannada 12: ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 12 ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸರಳ ಮತ್ತು ಸಮಾಧಾನ ಸ್ವಭಾವದಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪರಿಚಿತರಾಗಿದ್ದ ಸ್ಪರ್ಧಿಯೇ ಈ ವಾರ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆಯ ಟಾಸ್ಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಅವರು ಈಗ ಹೊರಬಂದಿರುವುದು ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ನಿರಾಶೆ ಉಂಟುಮಾಡಿದೆ.
ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಈ ವಾರ ಖ್ಯಾತ ಹಾಸ್ಯನಟ ಚಂದ್ರಪ್ರಭಾ ದೊಡ್ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹೊರಗಡೆ ಇವರ ಆಟಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ನೀಡಿದವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮತದಾನದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಪ್ರಭಾಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗದ ಕಾರಣ ಈ ವಾರದ ಎಲಿಮಿನೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೊರಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಚಂದ್ರಪ್ರಭಾ ಗಿಚ್ಚಿ ಗಿಲಿ ಗಿಲಿ, ಮಜಾಭಾರತ, ಮುಂತಾದ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಗಳಿಂದ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಪ್ರಮುಖ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಅವರು ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.