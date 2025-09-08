DA Rule Change: 10 ವರ್ಷ ಹಳೆಯ DA ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಏಕಾಏಕಿ ಬದಲಾವಣೆ! 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದಿಂದ ಬಿಗ್‌ ಅಪ್ಡೇಟ್‌.. ಸಂಬಳದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಿನ ಹೆಚ್ಚಳ

8th Pay Commission: ದೇಶದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕೇಂದ್ರ ನೌಕರರ ಹೃದಯ ಬಡಿತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತದೆ? ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳ ಎಷ್ಟು? ಎಂಬ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆಯೇ ಗೊಂದಲ ಇದೆ. ಈ ಎಲ್ಲದರ ಮಧ್ಯೆ ಸರ್ಕಾರವು ಈ ಬಾರಿ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ಚರ್ಚೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಹಬ್ಬಿದೆ.
ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸರ್ಕಾರವು 10 ವರ್ಷಗಳ ಹಳೆಯ ನಿಯಮವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲಿದೆ. ಡಿಎ ಮೀಟರ್ ಅನ್ನು ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಸಬಹುದು. ಇದು ಕೇಳಲು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದ್ದರೂ, ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಗೆ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯಬಹುದು. ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಗ್ರಾಹಕ ಬೆಲೆ ಸೂಚ್ಯಂಕದ (AICPI-IW) ದತ್ತಾಂಶದ ಮೇಲೆ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸೂಚ್ಯಂಕವು ಮೂಲ ವರ್ಷವನ್ನು ಹೊಂದಿದ., ಅಂದರೆ ಮೂಲ ವರ್ಷ, ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹಣದುಬ್ಬರವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ನಿಯಮಗಳು: ಪ್ರಸ್ತುತ, ಡಿಎ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಲು ಮೂಲ ವರ್ಷ 2016. 7 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಯಿತು.
ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಬದಲಾವಣೆಗಳು: 8 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವು ಜನವರಿ 1, 2026 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ, ಸರ್ಕಾರವು ಡಿಎ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಲು ಮೂಲ ವರ್ಷವನ್ನು 2026 ಕ್ಕೆ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು. ಮೂಲ ವರ್ಷವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ಆಟದ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಮರುಹೊಂದಿಸಿದಂತೆ. ಮೂಲ ವರ್ಷವು ಹೊಸದಾಗಿದ್ದಾಗ, ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವು ಹೊಸದಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ, ಅಂದರೆ 'ಶೂನ್ಯ'ದಿಂದ.
ಕಳೆದ ದಶಕದಲ್ಲಿ, ಜನರು ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ರೀತಿ, ಅವರ ಅಗತ್ಯತೆಗಳು ಮತ್ತು ಹಣದುಬ್ಬರದ ಸ್ವರೂಪವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಇಂದು ನಾವು ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ವಿಷಯಗಳು 2016 ಕ್ಕಿಂತ ಬಹಳ ಭಿನ್ನವಾಗಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಹಣದುಬ್ಬರವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ಣಯಿಸಲು ಮತ್ತು ಅದರ ನೈಜ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಲು ಮೂಲ ವರ್ಷವನ್ನು ನವೀಕರಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
7 ನೇ Vs 8 ನೇ CPC: ಡಿಎ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಏನು ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ? 1. ಮೊದಲ ಹಂತ: 1 ಜನವರಿ 2026 ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ, ನಿಮ್ಮ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ ಸುಮಾರು 61-61% ತಲುಪುತ್ತದೆ. 8 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅನುಷ್ಠಾನದ ನಂತರ, ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಮೂಲ ವೇತನಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ 'ಹೊಸ ಮೂಲ ವೇತನ'ವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಇದು ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿರುತ್ತದೆ.
2. ಎರಡನೇ ಹಂತ: ಹಳೆಯ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮೂಲ ವೇತನಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿದಾಗ, ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ ಕೌಂಟರ್ ಅನ್ನು 0% ಗೆ 'ಮರುಹೊಂದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ'. ಇದರ ನಂತರ, ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಈ ಹೊಸ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿದ ಮೂಲ ವೇತನದ ಮೇಲೆ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು 7ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದಲ್ಲೂ ಸಂಭವಿಸಿತು. 2016 ರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಾಗ, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, 125% ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಮೂಲ ವೇತನದಲ್ಲಿ ವಿಲೀನಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲಾಯಿತು.
8 ನೇ CPC ಸಂಬಳ: ಈ ಬದಲಾವಣೆಯು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯದ ಡಿಎ (2%, 3%, 4% ನಂತಹ) ಅನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಹೊಸ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಮೂಲ ವೇತನದ ಮೇಲೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದಾಗ, ನೀವು ಪಡೆಯುವ ಮೊತ್ತವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಸಂಬಳವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವನ್ನು ಎಷ್ಟು ಸಮಯದವರೆಗೆ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗುತ್ತದೆ? ಸಮಿತಿ ರಚನೆ: ಸರ್ಕಾರವು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ 8 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಬಹುದು. ಸಮಿತಿಯು ತನ್ನ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ನೀಡಲು 15-18 ತಿಂಗಳುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಶಿಫಾರಸುಗಳು ಬಂದಾಗಲೆಲ್ಲಾ, ಜನವರಿ 1, 2026 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಅಂದರೆ, ಬಾಕಿ ವೇತನದ ಪ್ರಯೋಜನವೂ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.
ಡಿಎ ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದು ಕಡಿತವಲ್ಲ, ಆದರೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮರುಹೊಂದಿಸುವಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಪ್ರತಿ 10 ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ವೇತನ ಆಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಬರುವ ಸ್ಥಾಪಿತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಂಬಳವನ್ನು ಹಣದುಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಸರಿಹೊಂದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಪಡೆಯುವ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯ ಗರಿಷ್ಠ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀವು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಳದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ನೀವು ಸಿದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕು.
(ಸೂಚನೆ: ಈ ಲೇಖನವು ವರದಿಗಳು ಮತ್ತು ತಜ್ಞರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. 8 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅಧಿಕೃತ ವರದಿ ಹೊರಬಂದ ನಂತರ ಸರ್ಕಾರವು ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ)