ಈ ಹೊಸ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಕೆಲಸ ಬಿಡುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ತಮ್ಮ ಪಿಂಚಣಿ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ.
ನೌಕರರ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ (ಇಪಿಎಸ್) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಪಿಂಚಣಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಇಪಿಎಫ್ಒ ಈಗ ಅಲ್ಪಾವಧಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ನಂತರವೂ ಪಿಂಚಣಿ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ. ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ್ದರೆ ಸಾಕು.
ಇತ್ತೀಚಿನವರೆಗೂ, ಇಪಿಎಸ್ ನಿಯಮಗಳು ಆರು ತಿಂಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಸೇವಾ ಅವಧಿಗಳನ್ನು "ಶೂನ್ಯ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ವರ್ಷಗಳು", ಅಂದರೆ ಅಪೂರ್ಣ ವರ್ಷ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿದ್ದವು.
ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಪಿಂಚಣಿ ಅಂಶವು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲ್ಪಡುತ್ತಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ, ಉದ್ಯೋಗಿ ಐದು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟರೆ, ಅವನು ತನ್ನ ಪಿಂಚಣಿ ಪಾಲನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತಿತ್ತು.
ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಈಗ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್-ಮೇ 2024 ರಲ್ಲಿ ಹೊರಡಿಸಲಾದ ಆಂತರಿಕ ಸುತ್ತೋಲೆಗಳಲ್ಲಿ, ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ ( EPFO ) ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಕೊಡುಗೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸದಸ್ಯರು ನಿರ್ಗಮನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ EPS ಪಾಲನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ .
ಹಿಂದಿನ ನಿಯಮವನ್ನು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ, ಆರೋಗ್ಯ ಅಥವಾ ತರಬೇತಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಕೆಲಸ ತೊರೆದವರಿಗೆ ಇದರಿಂದ ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈಗ, ಉದ್ಯೋಗಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದರೂ ಫಾರ್ಮ್ 10C ಮೂಲಕ ಇಪಿಎಸ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಸೇವೆಗೆ ಸೇರಿದ ಆರು ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ತಮ್ಮ ಇಪಿಎಸ್ ಕೊಡುಗೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಲು ತಮ್ಮ ಪಿಎಫ್ ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಅನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು. ಪಿಂಚಣಿ ಪಾಲನ್ನು ಪಾವತಿಸದಿದ್ದರೆ, 2024 ರ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ EPFO ಗೆ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿ. ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಪಾಸ್ಬುಕ್ನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ಅಥವಾ ಪಿಡಿಎಫ್ ಅನ್ನು ಪುರಾವೆಯಾಗಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ .