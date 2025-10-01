ಜನವರಿಯಿಂದಲೇ ಹೊಸ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಜಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. ಆದರೆ ಇದೀಗ 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಜಾರಿಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಮಾಸಿಕ ವೇತನದಲ್ಲಿ 2 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುವುದು.
8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸುಗಳ ಅನುಷ್ಟಾನಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ದಿನಗಳು ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ಜನವರಿಯಿಂದಲೇ ಹೊಸ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಜಾರಿಯಾಗಲಿದೆ.
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆಯೇ ಅಥವಾ 7ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾದ ಪೇ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ರಚನೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತದೆಯೇ? ಎನ್ನುವುದು ಈಗಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆ.
8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿರುವ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಶ. ಹೊಸ ವೇತನ ಆಯೋಗಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದಾಗ, ಹೊಸ ಮೂಲ ವೇತನವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಹಳೆಯ ಮೂಲ ವೇತನವನ್ನು ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಶದಿಂದ ಗುಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ವೇತನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಒಟ್ಟಾರೆ ರಚನೆಯು ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿಲ್ಲ ಎಂದು ವರದಿ ಹೇಳಿದೆ. 7ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾದ ಪೇ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದಲ್ಲೂ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಶ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.
8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಶವು 1.92 ಮತ್ತು 3.0 ರ ನಡುವೆ ಇರುತ್ತದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಆದರೂ 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಶವನ್ನು 2.46 ಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಬಹುದು ಎನ್ನುವ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇ ಹೆಚ್ಚು.
ಹೊಸ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅನುಷ್ಠಾನದಿಂದ ಹಂತ 1ರ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಮೂಲ ವೇತನ 18,000 ರೂ. 8 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅನುಷ್ಠಾನದ ನಂತರ, ಮೂಲ ವೇತನವು 18,000 ರೂ. ನಿಂದ 44,000 ರೂ.ಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು.
ಪ್ರತಿ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆಯು ಶೂನ್ಯದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಣದುಬ್ಬರವನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೊಸ ಮೂಲ ವೇತನವನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಮೂಲಗಳು ಹೇಳುವಂತೆ ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಶವು 1.92 - 3,00 ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರಬಹುದು. ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ವಿವಿಧ ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ರೂ.18,000 ವೇತನ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ವೇತನ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕುವುದಾದರೆ 1.92 ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಶ - ರೂ.34,560 / 2.08 ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಶ - ರೂ.37,440 / 2.28 ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಶ - ರೂ.41,040, / 2.57 ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಶ - ರೂ.46,260 / 2.86 ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಶ - ರೂ.51,480 / 3.00 ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಶ - ರೂ.54,000 ಆಗುವುದು.