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EPFO, LPG, ಆಧಾರ್‌, ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್‌ನಿಂದ ITRವರೆಗೆ ಜುಲೈ 01, 2026ರಿಂದ ಏನೆಲ್ಲಾ ಬದಲಾಗಲಿದೆ ಗೊತ್ತಾ?

Written ByYashaswini V
Published: Jul 01, 2026, 10:05 AM IST|Updated: Jul 01, 2026, 10:07 AM IST

ಜುಲೈ 01, 2026ರಿಂದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಇಪಿಎಫ್‌ಒ, ಗೃಹಬಳಕೆ ಎಲ್‌ಪಿಜಿ, ಪ್ರತಿ ಭಾರತೀಯರ ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಯಾದ ಆಧಾರ್‌ ಕಾರ್ಡ್‌, ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್‌, ಐಟಿಆರ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಜೇಬಿನ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಹಲವು ಆರ್ಥಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿವೆ. 
 

Major Changes from July 11/6

ಜುಲೈ 01, 2026ರಿಂದ ಏನೆಲ್ಲಾ ಬದಲಾಗಲಿದೆ ಗೊತ್ತಾ?

ಜುಲೈ 01, 2026ರಿಂದ ಹಣಕಾಸು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸಂಭವಿಸಲಿವೆ. ಇದು ದಿನ ನಿತ್ಯ ಬಳಸುವ ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ಬೆಲೆ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ, ಆಧಾರ್‌ ಕಾರ್ಡ್‌, ಇಪಿಎಫ್‌ಒ, ತೆರಿಗೆ, ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇಂದಿನಿಂದ (ಜುಲೈ 01) ಬದಲಾಗಲಿರುವ ಆ ಪ್ರಮುಖ ನಿಯಮಗಳೇನು? ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ನಿಮ್ಮ ಜೇಬಿನ ಮೇಲೆ ಹೇಗಿರಲಿದೆ ಎಂಬ ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ. Image Credit: AI (ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ)

Major Changes from July 12/6

ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಪುನಃಸ್ಥಾಪನೆ

ಐದು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಸಿಸ್ಟಮ್‌ ಮೈಗ್ರೆಟ್‌ ಮತ್ತು ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಕ್ರೋಢೀಕರಣದ ನಂತರ, ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆಯು (EPFO) ಜುಲೈ 1, 2026 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 00:00 ಗಂಟೆಯಿಂದ ತನ್ನ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ. ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ, ಜೂನ್ 26 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 00:00 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಜೂನ್ 30, 2026 ರಂದು 23:59 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಅಪ್‌ಗ್ರೇಡ್ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ, ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅಡಚನೆ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು.

Major Changes from July 13/6

ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ದರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ

ಜುಲೈ 1, 2026ರಂದು ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ದರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆಯ ಗ್ಯಾಸ್‌ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಬರೊಬ್ಬರಿ ₹183.50 ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಗೃಹಬವಳಕೆ ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿಲ್ಲ.

Major Changes from July 14/6

ಉಚಿತ ಆಧಾರ್‌ ನವೀಕರಣ

ಜುಲೈ 1 ರಿಂದ, ಆಧಾರ್ ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ ಆಧಾರ್‌ನಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿತ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸವನ್ನು ನವೀಕರಿಸಲು 75 ರೂ. ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಆರು ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಗೆ (ಡಿಸೆಂಬರ್‌ 31, 2026) ಭಾರತೀಯ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (ಯುಐಡಿಎಐ) ಮನ್ನಾ ಮಾಡಲಿದೆ. 

Major Changes from July 15/6

ಐಟಿಆರ್‌ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಕೊನೆ ದಿನಾಂಕ

2025-26ನೇ ವಿತ್ತೀಯ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ತೆರಿಗೆದಾರರು ದಂಡವಿಲ್ಲದೆ ತಮ್ಮ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಜುಲೈ ಕೊನೆಯ ತಿಂಗಳು. ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಐಟಿಆರ್‌- 1, ಐಟಿಆರ್-2‌ ಸಲ್ಲಿಸುವ ತೆರಿಗೆದಾರರು ಜುಲೈ 31, 2026ರ ಒಳಗೆ ತಮ್ಮ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್‌ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು.

Major Changes from July 16/6

ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್‌ ಶುಲ್ಕ ಹೆಚ್ಚಳ

ಇಂದಿನಿಂದ (ಜುಲೈ 1, 2026) ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್‌ ಸೇವೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ದುಬಾರಿ ಆಗಲಿವೆ. ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮತ್ತು ತತ್ಕಾಲ್ ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್ ಅರ್ಜಿಗಳ ಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕಾಗಿ ಸೇವಾ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಇಂದಿನಿಂದ ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್‌ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಶುಲ್ಕಗಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿವೆ. 

Disclaimer: ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಮತ್ತು ನಿಖರವಾದ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಅಧಿಕೃತ ಸರ್ಕಾರಿ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.  

TAGS:
July 1
financial news
PERSONAL FINANCE
LPG
LPG price
Aadhaar Update
LPG Price Drop
ITR
Passport
EPFO

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