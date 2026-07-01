ಜುಲೈ 01, 2026ರಿಂದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಇಪಿಎಫ್ಒ, ಗೃಹಬಳಕೆ ಎಲ್ಪಿಜಿ, ಪ್ರತಿ ಭಾರತೀಯರ ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಯಾದ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್, ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್, ಐಟಿಆರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಜೇಬಿನ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಹಲವು ಆರ್ಥಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿವೆ.
ಜುಲೈ 01, 2026ರಿಂದ ಹಣಕಾಸು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸಂಭವಿಸಲಿವೆ. ಇದು ದಿನ ನಿತ್ಯ ಬಳಸುವ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಬೆಲೆ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ, ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್, ಇಪಿಎಫ್ಒ, ತೆರಿಗೆ, ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇಂದಿನಿಂದ (ಜುಲೈ 01) ಬದಲಾಗಲಿರುವ ಆ ಪ್ರಮುಖ ನಿಯಮಗಳೇನು? ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ನಿಮ್ಮ ಜೇಬಿನ ಮೇಲೆ ಹೇಗಿರಲಿದೆ ಎಂಬ ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ. Image Credit: AI (ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ)
ಐದು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೈಗ್ರೆಟ್ ಮತ್ತು ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಕ್ರೋಢೀಕರಣದ ನಂತರ, ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆಯು (EPFO) ಜುಲೈ 1, 2026 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 00:00 ಗಂಟೆಯಿಂದ ತನ್ನ ಆನ್ಲೈನ್ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ. ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ, ಜೂನ್ 26 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 00:00 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಜೂನ್ 30, 2026 ರಂದು 23:59 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ, ಇಪಿಎಫ್ಒ ಆನ್ಲೈನ್ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅಡಚನೆ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು.
ಜುಲೈ 1, 2026ರಂದು ಎಲ್ಪಿಜಿ ದರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆಯ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಬರೊಬ್ಬರಿ ₹183.50 ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಗೃಹಬವಳಕೆ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿಲ್ಲ.
ಜುಲೈ 1 ರಿಂದ, ಆಧಾರ್ ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ ಆಧಾರ್ನಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿತ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸವನ್ನು ನವೀಕರಿಸಲು 75 ರೂ. ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಆರು ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಗೆ (ಡಿಸೆಂಬರ್ 31, 2026) ಭಾರತೀಯ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (ಯುಐಡಿಎಐ) ಮನ್ನಾ ಮಾಡಲಿದೆ.
2025-26ನೇ ವಿತ್ತೀಯ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ತೆರಿಗೆದಾರರು ದಂಡವಿಲ್ಲದೆ ತಮ್ಮ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಜುಲೈ ಕೊನೆಯ ತಿಂಗಳು. ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಐಟಿಆರ್- 1, ಐಟಿಆರ್-2 ಸಲ್ಲಿಸುವ ತೆರಿಗೆದಾರರು ಜುಲೈ 31, 2026ರ ಒಳಗೆ ತಮ್ಮ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು.
ಇಂದಿನಿಂದ (ಜುಲೈ 1, 2026) ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸೇವೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ದುಬಾರಿ ಆಗಲಿವೆ. ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮತ್ತು ತತ್ಕಾಲ್ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅರ್ಜಿಗಳ ಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕಾಗಿ ಸೇವಾ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಇಂದಿನಿಂದ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಶುಲ್ಕಗಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿವೆ.
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