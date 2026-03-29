ಏಪ್ರಿಲ್ 2026 ರಲ್ಲಿ, ಚತುರ್ಗ್ರಹಿ ಯೋಗ ಮತ್ತು ಮಾಲವ್ಯ ರಾಜಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ತಿಂಗಳು, ಮಂಗಳ, ಬುಧ, ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಶನಿ ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುವುದರಿಂದ, 5 ರಾಶಿಗಳ ಜನರು ಅಪಾರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದ್ದಾಗಲಿದೆ. ಶನಿ ಏಳೂವರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ, ಸೂರ್ಯನು ತನ್ನ ಉತ್ತುಂಗವನ್ನು ತಲುಪಿ ತಿಂಗಳ ಉತ್ತರಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಮೇಷ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗಿನ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.
ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳು ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ತರಲಿದೆ. ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ, ಶುಕ್ರ ತನ್ನದೇ ಆದ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದರಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡುತ್ತೀರಿ.
ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮಿಶ್ರ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ, ಸೂರ್ಯನು ತನ್ನ ಉತ್ತುಂಗವನ್ನು ತಲುಪಿ ಮೇಷ ರಾಶಿಗೆ ಹೋದ ನಂತರ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಭಾವ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಲಾಭಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಸುವರ್ಣ ಸಮಯ.
ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರು ತಮ್ಮ ಆಡಳಿತ ಗ್ರಹವಾದ ಶುಕ್ರನ ಪ್ರಭಾವದಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದು ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಲಾಭವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಬಡ್ತಿಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ತಿಂಗಳು ಪೂರ್ತಿ, ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಅಧಿಪತಿ ಗುರು ನಿಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಅನೇಕ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಶುಭ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆಯಬಹುದು. ಪ್ರಭಾವಿ ಜನರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ.
(ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ: ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾದ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿಯು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳು, ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳು ಮತ್ತು ಪಂಚಾಂಗಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನು ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಪರಿಶೀಲಿಸಿಲ್ಲ.)