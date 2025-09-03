ಚತುರ್ಗ್ರಹಿ ಯೋಗದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ : ಮಣ್ಣು ಮುಟ್ಟಿದರೂ ಹೊನ್ನಾಗುವುದು : ಸುಖದ ಸುಪ್ಪತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತೇಲುವ ಪರ್ವಕಾಲ

ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಗ್ರಹಗಳು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಅನೇಕ ವಿಶೇಷ ಯೋಗಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತವೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಶುಭ ಯೋಗವೇ ಚತುರ್ಗ್ರಹಿ ಯೋಗ.
ಸಂಪತ್ತಿನ ಅಂಶವಾದ ಶುಕ್ರನು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 15 ರಂದು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಸೂರ್ಯ, ಬುಧ ಮತ್ತು ಕೇತುವಿನ ಜೊತೆಗೆ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಚತುಗ್ರಹ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಚತುರ್ಗ್ರಹಿ ಯೋಗದಿಂದ ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ವಿಪರೀತ ಪ್ರಗತಿಯಾಗುವುದು. ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದೊಂದಿಗೆ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು.
ಮೇಷ ರಾಶಿ : ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಬರುವುದು. ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಗಳು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮರಸ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಯೋಜನೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ. ಹಠಾತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವಾಗುವುದು.
ಕಟಕ ರಾಶಿ : ಹಠಾತ್ ಲಾಭವಾಗುವುದು.ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಮತ್ತು ಲಾಭದಾಯಕ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಹೂಡಿಕೆಯು ಲಾಭವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಉಳಿತಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾತಿನ ಮೂಲಕವೇ ಜನರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವಿರಿ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ : ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯಾಗುವುದು. ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಹೆಗಲೇರುವುದು. ಬಡ್ತಿಗೆ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಒಲಿದು ಬರುವುದು. ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುವುದು.
ಸೂಚನೆ : ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS KANNADA ಇದನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.