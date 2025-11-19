English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ 4 ಶುಭ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗ! ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಚತುರ್ಗ್ರಹಿ ಯೋಗದಿಂದ ಡಬಲ್‌ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್‌

ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ 4 ಶುಭ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗ! ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಚತುರ್ಗ್ರಹಿ ಯೋಗದಿಂದ ಡಬಲ್‌ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್‌

Chaturgrahi Yoga: ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ 4 ಶುಭ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗದಿಂದ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ.  
 
Chaturgrahi Yoga: ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ಚಂದ್ರ ಭಗವಾನ್ ವೇಗವಾಗಿ ಚಲಿಸುವ ಗ್ರಹ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವನು ಒಂದು ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಎರಡೂವರೆ ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಚಂದ್ರನ ರಾಶಿಯ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವು ಇತರ ಗ್ರಹಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಶುಭ ಅಥವಾ ಅಶುಭ ಯೋಗಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತವೆ. ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಬುಧ ಈಗಾಗಲೇ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನವೆಂಬರ್ 16 ರಿಂದ, ಸೂರ್ಯ ಕೂಡ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.  

ನವೆಂಬರ್ 20 ರಂದು, ಚಂದ್ರನು ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಚತುರ್ಗ್ರಹಿ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಚಂದ್ರನು ಮಂಗಳನೊಂದಿಗೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಗವನ್ನು, ಸೂರ್ಯನೊಂದಿಗೆ ಶಶಿ ಆದಿತ್ಯ ಯೋಗವನ್ನು ಮತ್ತು ಬುಧನು ಬುಧನೊಂದಿಗೆ ಚಂದ್ರ ಯೋಗವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ನವೆಂಬರ್ 20 ರಿಂದ ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲಿದೆ.   

ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಚತುರ್ಗ್ರಹ ಯೋಗದ ರಚನೆಯು ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಸೂರ್ಯ, ಮಂಗಳ, ಬುಧ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರರು ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಗ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿರುವ ಗುರುವು ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರರನ್ನು ದೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ.   

ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಬಡತನವನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಲು ಅವಕಾಶಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನೀವು ಗಣನೀಯ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವಿರಿ. ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲಕರ ಅವಧಿಯಾಗಿದೆ.  

ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ರಾಕ್ಷಸರ ಅಧಿಪತಿ ಶುಕ್ರ ಲಗ್ನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಗುರು ಭಗವಾನ್ ಹತ್ತನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾನೆ. ಇದು ಈಗಾಗಲೇ ಶುಭವೆಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ, ಆದರೆ ಚತುರ್ಗ್ರಹಿ ಯೋಗವು ಎರಡನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರು ಕಲೆ, ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಸೃಜನಶೀಲತೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಮಂಗಳ, ಸೂರ್ಯ, ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಬುಧರ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಆತ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.   

ಹಠಾತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ನೀವು ಉತ್ತಮ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ. ಹೊಸ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಈ ಅವಧಿ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸೂರ್ಯನ ಪ್ರಭಾವಿ ಸ್ಥಾನವು ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.  

ವೃಷಭ ರಾಶಿಯ ಏಳನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚತುರ್ಗ್ರಹಿ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ನೀವು ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತೀರಿ. ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಮನೆ ನವೀಕರಣದಂತಹ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವು ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಒತ್ತಡವು ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.   

ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಲಹಗಳು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಲಾಭ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರವಾಸಗಳಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧಗಳು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸಿದಂತೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.  

(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಮೂಲಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನೂ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಖಚಿತ ಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ)

