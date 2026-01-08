ಶನಿ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಚತುರ್ಗ್ರಹಿ ಯೋಗ: ಈ 4 ರಾಶಿಯವರ ಆರ್ಥಿಕ, ವೃತ್ತಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು

Chaturgrahi Yoga: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಜನವರಿ ತಿಂಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ತಿಂಗಳು, ನಾಲ್ಕು ಗ್ರಹಗಳು ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಚತುರ್ಗ್ರಹಿ ಯೋಗವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತವೆ. ಜನವರಿ 17 ರಿಂದ ಸೂರ್ಯ, ಶುಕ್ರ, ಬುಧ ಮತ್ತು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹಗಳು ಚತುರ್ಗ್ರಹಿ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಈ ಯೋಗವು ಫೆಬ್ರವರಿ 5 ರವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಗವು ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು. ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಜನವರಿ 17, 2026ರಂದು ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಚತುರ್ಗ್ರಹಿ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನ ಸೂರ್ಯ, ಶುಕ್ರ, ಬುಧ ಮತ್ತು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹಗಳು ಒಂದೇ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಚತುರ್ಗ್ರಹಿ ಯೋಗದಿಂದ ಯಾವ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಲಾಭವಾಗಬಹುದು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ...
ಮೇಷ ರಾಶಿ: ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಚತುರ್ಗ್ರಹಿ ಯೋಗದ ರಚನೆಯು ಅತ್ಯಂತ ಶುಭವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುವ ಮಂಗಳ, ಇತರ ಮೂರು ಗ್ರಹಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಗದಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಹ್ಲಾದಕರ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ತರಬಹುದು. ಕೆಲವು ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಸಿಗಬಹುದು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ಸಹ ನೀವು ನೋಡುತ್ತೀರಿ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ: ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಜನರು ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಲವು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಆಹ್ಲಾದಕರ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ಸಹ ನೀವು ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ. ಈ ರಾಶಿಯಡಿ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಆದ್ಯತೆಯ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಸಿಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಪೋಷಕರೊಂದಿಗಿನ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವೂ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಇಮೇಜ್ ಕೂಡ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ: ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯ ಮೂರನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚತುರ್ಗ್ರಹಿ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಈ ಸಂಯೋಜನೆಯು ನಿಮ್ಮ ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಶೌರ್ಯವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯೂ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಹಣವು ಗಮನಾರ್ಹ ಲಾಭವನ್ನ ತರಬಹುದು. ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರು ಪ್ರಯಾಣದಿಂದ ಕೂಡ ಲಾಭ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಮೀನ ರಾಶಿ: ಜನವರಿ ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯ ಎರಡು ವಾರಗಳು ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ನಿಮ್ಮ ಲಾಭದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚತುರ್ಗ್ರಹಿ ಯೋಗವು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಚತುರ್ಗ್ರಹಿ ಯೋಗವು ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ತರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮೂಲಗಳನ್ನ ಸಹ ಕಾಣಬಹುದು.
(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು, ಪಂಚಾಂಗಗಳು, ನಂಬಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)