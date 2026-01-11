ಇಲ್ಲಿ ಊಹಿಸದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಗುವುದು ಚಿನ್ನ! ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಬಂಗಾರ

Venezuela gold price: ವೆನೆಜುವೆಲಾದಲ್ಲಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಿಂದಾಗಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ದಾಖಲೆಯ ಕನಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿವೆ, ಅಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಹಾದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಚಿನ್ನ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಆದರೆ ವಿದೇಶದಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ನಿಯಮಗಳು, ಸುಂಕಗಳು ಮತ್ತು ಪರವಾನಗಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರುವುದು ಮುಖ್ಯ.
ವೆನೆಜುವೆಲಾ ಗಂಭೀರ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಹಣದುಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಕರೆನ್ಸಿಯ ಅಪಮೌಲ್ಯೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ಚಿನ್ನದ ಮೌಲ್ಯ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕುಸಿದಿದೆ. ಚಿನ್ನವನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಮಾಡಿ ವಿನಿಮಯ ದರದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವು ತುಂಬಾ ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ, 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ನ ಒಂದು ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು 13,827 ರೂ. ಆಗಿದೆ. ವೆನೆಜುವೆಲಾದಲ್ಲಿ, ಭಾರತೀಯ ಕರೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಅದೇ ಶುದ್ಧತೆಯ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 181.65 ರೂ. ಆಗಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ವೆನೆಜುವೆಲಾದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವು ಭಾರತದ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಚಹಾ ಅಥವಾ ಕಾಫಿಯ ಬೆಲೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ನೀವು ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ವರ್ಷ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಭಾರತೀಯ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಸುಂಕ ರಹಿತ ಚಿನ್ನವನ್ನು ತರಲು ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಪುರುಷ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು 20 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನವನ್ನು ತರಬಹುದು. ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು 40 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನವನ್ನು ತರಬಹುದು. ಈ ವಿನಾಯಿತಿ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಚಿನ್ನದ ಬಾರ್ಗಳು ಅಥವಾ ನಾಣ್ಯಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಲ.
ನೀವು ಆರು ತಿಂಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಪ್ರತಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಂದ ಒಂದು ಕಿಲೋಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನವನ್ನು ತರಲು ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶವಿದೆ, ಆದರೆ ನೀವು ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಸುಂಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಸುಂಕವು ಪ್ರಸ್ತುತ ನಿಯಮಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ 6 ರಿಂದ 15 ಪ್ರತಿಶತದವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ಚಿನ್ನದ ನಾಣ್ಯಗಳು, ಬಿಸ್ಕತ್ತುಗಳು ಅಥವಾ ಬಾರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಸುಂಕ ರಹಿತ ಭತ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ಮೊದಲ ಗ್ರಾಂ ನಿಂದಲೇ ತೆರಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ವಜ್ರಗಳು, ಮುತ್ತುಗಳು ಅಥವಾ ಅಮೂಲ್ಯ ಕಲ್ಲುಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದ ಆಭರಣಗಳ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಸುಂಕ ರಹಿತ ಭತ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಿತಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿನ್ನವಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಅದನ್ನು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿರುವ ರೆಡ್ ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಅದನ್ನು ಘೋಷಿಸದಿದ್ದರೆ, ಚಿನ್ನವನ್ನು ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ನಿಮಗೆ ಭಾರಿ ದಂಡ ವಿಧಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಎದುರಿಸಬಹುದು.