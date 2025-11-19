Cheaper Stores: ಡಿ ಮಾರ್ಟ್ಗಿಂತಹ ಅತೀ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
Cheaper Stores: ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಡಿ-ಮಾರ್ಟ್ ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರಾಗಿದ್ದರೂ, ಈಗ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಹಲವಾರು ಆನ್ಲೈನ್ ಮತ್ತು ಆಫ್ಲೈನ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಿವೆ.
ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗಳು, ರಿಯಾಯಿತಿಗಳು, ಹಬ್ಬದ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಮನೆಗಳಿಗೆ ತ್ವರಿತ ವಿತರಣೆ ಮುಂತಾದ ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಜನರು ಆನ್ಲೈನ್ ಶಾಪಿಂಗ್ಗೆ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಅಂಗಡಿಗಳಿಂದ ಖರೀದಿಸಿದರೆ, ನೀವು ಡಿ-ಮಾರ್ಟ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಉಳಿಸಬಹುದು.
ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಜಿಯೋಮಾರ್ಟ್, ರಿಲಯನ್ಸ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಬಜಾರ್ ಮತ್ತು ಬಿಗ್ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಡಿ-ಮಾರ್ಟ್ನ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಾಗಿವೆ. ಜಿಯೋಮಾರ್ಟ್ ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ MRP ಯಿಂದ 40% ವರೆಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದಾಲ್, ಎಣ್ಣೆ, ಟೂತ್ ಬ್ರಷ್, ಸಾಸ್ನಂತಹ ದಿನನಿತ್ಯದ ಬಳಕೆಯ ವಸ್ತುಗಳು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ರಿಲಯನ್ಸ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಬಜಾರ್ ತರಕಾರಿಗಳು, ದಿನಸಿ, ಬಿಸ್ಕತ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಮಾಡಿದ ಸರಕುಗಳ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಬಿಗ್ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಸಾವಯವ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು, ರಾಗಿ, ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಧಾನ್ಯಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮತ್ತು ಸಮಂಜಸ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 10-12% ವರೆಗೆ ಶಾಶ್ವತ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಬ್ಲಿಂಕಿಟ್, ಜೆಪ್ಟೊ, ಸ್ವಿಗ್ಗಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಮಾರ್ಟ್ನಂತಹ ತ್ವರಿತ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸೇವೆಗಳು ಚೆನ್ನೈ, ಕೊಯಮತ್ತೂರು, ಮಧುರೈ, ತಿರುಚ್ಚಿಯಂತಹ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ 10-20 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ವೇಗದ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ.
ದೈನಂದಿನ ದಿನಸಿ, ತಿಂಡಿಗಳು ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆರೈಕೆ ವಸ್ತುಗಳು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಡಿ-ಮಾರ್ಟ್ ಬೆಲೆಗಳಿಗೆ ಸಮಾನ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇವು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಗಳಾಗಿವೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಅವು ತುರ್ತಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವಾಗ.
ಆಫ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ, ರಿಲಯನ್ಸ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಪಜಮುಧಿರ್ ನಿಲಯಂ, ಸರವಣ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ವಿಶಾಲ್ ಮೆಗಾ ಮಾರ್ಟ್ ಮತ್ತು ನೀಲಗಿರಿಸ್ನಂತಹ ಅಂಗಡಿಗಳು ದಿನಸಿ ಮತ್ತು ಗೃಹೋಪಯೋಗಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಡಿ-ಮಾರ್ಟ್ನಂತೆಯೇ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ನೀಡುತ್ತವೆ.
ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿಶಾಲ್ ಮೆಗಾ ಮಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ, ಬಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಗೃಹೋಪಯೋಗಿ ವಸ್ತುಗಳು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಡಿ-ಮಾರ್ಟ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ತರಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಹಣ್ಣುಗಳು ಪಜಮುಧಿರ್ ನಿಲಯಂನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ, ನೀವು ಡಿ-ಮಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಅನೇಕ ಆನ್ಲೈನ್-ಆಫ್ಲೈನ್ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಗುಣಮಟ್ಟದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು.