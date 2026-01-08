ಒಂದು ಕಪ್‌ ಚಹಾಗಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಚಿನ್ನ.. ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ನಡುವೆಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರಕ್ಕಿದೆ ಭಾರೀ ಬೇಡಿಕೆ

Gold: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಗಗನಕ್ಕೇರುತ್ತಿದ್ದರೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಒಂದು ಕಪ್ ಚಹಾದಿಗಿಂತಲೂ ಅಗ್ಗವಾಗಿದೆ.
Gold: ವೆನೆಜುವೆಲಾದಲ್ಲಿ 1 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಕೇವಲ ₹181 ಆಗಿರುವುದು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಒಂದು ಗ್ರಾಂಗೆ ₹13,800ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ತೆರಬೇಕಾದರೆ, ವೆನೆಜುವೆಲಾದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಚಿನ್ನ ಒಂದು ಕಪ್ ಚಹಾದ ಬೆಲೆಯಷ್ಟೇ ಇದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದರೆ, ವೆನೆಜುವೆಲಾದಲ್ಲಿ ಈ ಅಗ್ಗದ ಬೆಲೆ ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಸಂಕೇತವಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ದೇಶದ ಕರೆನ್ಸಿಯಾದ ಬೊಲಿವರ್ನ ಭಾರೀ ಕುಸಿತ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಅಸ್ಥಿರತೆಯ ಪ್ರತಿಫಲನವಾಗಿದೆ.
ಅಲ್ಲಿ 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನವೂ ಸಹ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ ಸುಮಾರು ₹166 ರಷ್ಟೇ ಇದೆ. ಆದರೆ ಈ ಬೆಲೆಯ ಹಿಂದೆ ದೇಶದ ತೀವ್ರ ಹಣದುಬ್ಬರ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮತ್ತು ದುರ್ಬಲ ಆರ್ಥಿಕ ನೀತಿಗಳ ದುಃಖಕರ ಕಥೆಯಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡುತ್ತಾರೆ.
ರಾಯಿಟರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ವಿಸ್ ಪ್ರಸಾರಕ ಎಸ್ಆರ್ಎಫ್ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಿಕೋಲಸ್ ಮಡುರೊ ಅವರ ಆಡಳಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ 2013ರಿಂದ 2016ರ ನಡುವೆ, ಸುಮಾರು 113 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ರವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಸಾಲಗಳನ್ನು ತೀರಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ತನ್ನ ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದ್ದ ವೆನೆಜುವೆಲಾದ ಚಿನ್ನದ ಭಂಡಾರ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕುಗ್ಗುತ್ತಿದ್ದು, 2024ರ ವೇಳೆಗೆ ಕೇವಲ 161 ಟನ್ ಚಿನ್ನ ಮಾತ್ರ ಉಳಿಯಲಿದೆ ಎಂಬ ಅಂದಾಜುಗಳಿವೆ.
ವೆನೆಜುವೆಲಾ ಪ್ರಕೃತಿ ಸಂಪತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಂತ ದೇಶ. ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳ ಪೈಕಿ 17% ಇದರಲ್ಲಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಒರಿನೊಕೊ ಮೈನಿಂಗ್ ಆರ್ಕ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 8,000 ಟನ್ಗೂ ಅಧಿಕ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಖನಿಜ ಸಂಪತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಕಳಪೆ ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ದುರುಪಯೋಗದಿಂದಾಗಿ, 2024ರ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಚಿನ್ನದ ಉತ್ಪಾದನೆ ಕೇವಲ 30.6 ಟನ್ಗಳಷ್ಟೇ ಇರಲಿದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವ ಚಿನ್ನದ ಮಂಡಳಿ ಅಂದಾಜಿಸಿದೆ.