English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Photos
  • silver: ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ನಡುವೆ ನಕಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಖರೀದಿಸಿ ಹಣ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಬೇಡಿ..ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸದಿದ್ರೆ ಹಣ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳೋದು ಖಚಿತ

silver: ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ನಡುವೆ ನಕಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಖರೀದಿಸಿ ಹಣ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಬೇಡಿ..ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸದಿದ್ರೆ ಹಣ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳೋದು ಖಚಿತ

Silver: ತಪ್ಪು ದರ್ಜೆಯ ಬೆಳ್ಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆ ನೀಡಿ ಹಣವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳದಂತೆ ನೀವು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಬೆಳ್ಳಿ ದರ್ಜೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. 
 
1 /10

ಬೆಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಶುದ್ಧತೆಯು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಗೆ ತಪ್ಪು ದರ್ಜೆಯ ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹಣವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳದಂತೆ  ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು..ಬೆಳ್ಳಿ ಶ್ರೇಣಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ, ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳನಹುದು.  

2 /10

ಚಿನ್ನದೊಂದಿಗಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆಗಳು ಏರುತ್ತಿವೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಚಿಲ್ಲರೆ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ 3ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳನ್ನು ದಾಟಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಭೌತಿಕ ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ ಜನರು ಹೂಡಿಕೆ, ಉಡುಗೊರೆಗಳು ಮತ್ತು ದೈನಂದಿನ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 

3 /10

ಶುದ್ಧ ಬೆಳ್ಳಿ ತುಂಬಾ ಮೃದುವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಆಭರಣ ಅಥವಾ ದೈನಂದಿನ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.ಲೋಹವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಇತರ ಲೋಹಗಳನ್ನು, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಾಮ್ರವನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿರುವ ಶುದ್ಧ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಅದರ ಶುದ್ಧತೆ ಅಥವಾ ದರ್ಜೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬೆಳ್ಳಿಯ ಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿ ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, 999 ಬೆಳ್ಳಿ ಎಂದರೆ 99.9% ಶುದ್ಧ ಬೆಳ್ಳಿ. 925 ಬೆಳ್ಳಿ ಎಂದರೆ 92.5% ಶುದ್ಧ ಬೆಳ್ಳಿ. ಈ ಶ್ರೇಣೀಕರಣ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾದಷ್ಟೂ, ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ಶುದ್ಧವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.  

4 /10

999 ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ಉತ್ತಮ ಅಥವಾ ಶುದ್ಧ ಬೆಳ್ಳಿ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 99.9% ಬೆಳ್ಳಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬಾರ್‌ಗಳು, ನಾಣ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಹೂಡಿಕೆಯಾಗಿಯೂ ಖರೀದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೌಲ್ಯದ ಉಡುಗೊರೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ 999 ಬೆಳ್ಳಿ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.   

5 /10

999 ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ಉತ್ತಮ ಅಥವಾ ಶುದ್ಧ ಬೆಳ್ಳಿ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 99.9% ಬೆಳ್ಳಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬಾರ್‌ಗಳು, ನಾಣ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಹೂಡಿಕೆಯಾಗಿಯೂ ಖರೀದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೌಲ್ಯದ ಉಡುಗೊರೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ 999 ಬೆಳ್ಳಿ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.   

6 /10

ಇದು 92.5% ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು 7.5% ಇತರ ಲೋಹಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು ತನ್ನ ಹೊಳಪು ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಉಂಗುರಗಳು, ಬಳೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳಂತಹ ಬೆಳ್ಳಿ ಆಭರಣಗಳನ್ನು 925 ಬೆಳ್ಳಿಯಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ 925 ಸ್ಟಾಂಪ್ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಆಭರಣದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ.  

7 /10

ಇದು 95.8% ಶುದ್ಧ ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಸ್ಟರ್ಲಿಂಗ್ ಬೆಳ್ಳಿಗಿಂತ ಶುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೃದುವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ದರ್ಜೆಯು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪ. ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಬೆಳ್ಳಿ ವಸ್ತುಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 900 ಬೆಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ 90% ಬೆಳ್ಳಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಳೆಯ ಬೆಳ್ಳಿ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಕರಗಿಸಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉತ್ತಮ ದರ್ಜೆಯ ಬೆಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇದರ ಮೌಲ್ಯ ಕಡಿಮೆ.  

8 /10

ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆಗಳು ದಾಖಲೆಯ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿವೆ. ಶುದ್ಧತೆಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾದರೂ ಮೌಲ್ಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಬಹುದು. ಕಡಿಮೆ ಶುದ್ಧತೆ ಅಥವಾ ಬೆಳ್ಳಿ ಲೇಪಿತ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸುವುದು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡಬಹುದು.   

9 /10

ಬೆಳ್ಳಿಯ ಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಸುಲಭವಾದ ಮಾರ್ಗವೆಂದರೆ 999, 925, ಅಥವಾ 800 ನಂತಹ ಅಂಚೆಚೀಟಿಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುವುದು. ಈ ಗುರುತುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಸ್ತುವಿನ ಹಿಂಭಾಗ ಅಥವಾ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಕೆಲವು ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಅಸ್ಸೇಯರ್ ಅಥವಾ ತಯಾರಕರ ಗುರುತು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ.   

10 /10

ಇದು ದೃಢೀಕರಣದ ಮತ್ತೊಂದು ಪದರವನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಅಂಚೆಚೀಟಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಸರಿಯಾದ ಪರಿಶೀಲನೆಯಿಲ್ಲದೆ ವಸ್ತುವನ್ನು ಖರೀದಿಸದಿರುವುದು ಉತ್ತಮ. ಬಿಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ್ಜೆಯನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ಬೆಳ್ಳಿಯಂತೆ ಕಾಣುವ ಅನೇಕ ವಸ್ತುಗಳು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಲೇಪಿತವಾಗಿವೆ. ಇದರರ್ಥ ಮತ್ತೊಂದು ಲೋಹದ ಮೇಲೆ ಬೆಳ್ಳಿಯ ತೆಳುವಾದ ಪದರ ಮಾತ್ರ ಲೇಪಿತವಾಗಿದೆ. ಈ ವಸ್ತುಗಳು ಅಗ್ಗವಾಗಿವೆ. ಇವುಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಹಳ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ.  

silver prices silver rate real silver Silver purity 999 fine silver 925 sterling silver ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳು ಬೆಳ್ಳಿ ಶುದ್ಧತೆ 999 ಉತ್ತಮ ಬೆಳ್ಳಿ 925 ಸ್ಟರ್ಲಿಂಗ್ Gold rate Gold Jewelry Gold price

Next Gallery

Bank Holiday: ನಾಳೆಯಿಂದ ಸತತ 4 ದಿನ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು ಬಂದ್!