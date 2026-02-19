English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Photos
  • ಕೆನ್ನೆಯ ಮೇಲೆ ಡಿಂಪಲ್‌ ಇದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ಗೊತ್ತಾ? ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುವುದಕ್ಕಷ್ಟೆ ಅಲ್ಲ ಹಿಂದಿದೆ ಅಚ್ಚರಿಯ ಕಾರಣ

ಕೆನ್ನೆಯ ಮೇಲೆ ಡಿಂಪಲ್‌ ಇದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ಗೊತ್ತಾ? ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುವುದಕ್ಕಷ್ಟೆ ಅಲ್ಲ ಹಿಂದಿದೆ ಅಚ್ಚರಿಯ ಕಾರಣ

Cheek Dimple Meaningಳ ಕೆನ್ನೆಯ ಮೇಲೆ ಡಿಂಪಲ್ ಇರುವವರು ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಆದರೆ ಇದರ ಹಿಂದೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾರಣವೂ ಇದೆ. ಡಿಂಪಲ್ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಕುತೂಹಲಕರ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.
 
1 /6

Cheek Dimple Meaning: ಕೆನ್ನೆಯ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸುವ ಡಿಂಪಲ್ (ಗುಳಿ) ಮುಖದ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆ. ಆದರೆ ಇದು ಕೇವಲ ಅಲಂಕಾರಿಕ ಲಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ. ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ನೋಡಿದರೆ, ಡಿಂಪಲ್‌ಗಳು ಮುಖದ ಸ್ನಾಯುಗಳ ರಚನೆಯಲ್ಲಿನ ಸಣ್ಣ ವ್ಯತ್ಯಾಸದಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ “ಜೈಗೋಮ್ಯಾಟಿಕಸ್ ಮೇಜರ್” ಎಂಬ ಸ್ನಾಯುವಿನ ವಿಭಜನೆಯಿಂದ ಕೆನ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಗುಳಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.  

2 /6

ಡಿಂಪಲ್ ಇರುವವರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹರ್ಷಚಿತ್ತ, ಸ್ನೇಹಪರ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸಿ ಎಂದು ಜನರು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ನಗು ಇನ್ನಷ್ಟು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅವರು ಹೊಸ ಪರಿಚಯಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹರಡುವ ಸ್ವಭಾವ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ.  

3 /6

ಸಂಬಂಧಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಡಿಂಪಲ್ ಇರುವವರು ತುಂಬಾ ಕಾಳಜಿಯುಳ್ಳವರು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿ ಇವರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಗಳಿಗೂ ನೋಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.  

4 /6

ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ, ಸಂವಹನ ಮತ್ತು ಜನಸಂಪರ್ಕ ಸಂಬಂಧಿತ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇವರು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಮೆರೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಾಧ್ಯಮ, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್, ಬೋಧನೆ, ಮಾರಾಟ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಇವರಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಬಹುದು. ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ತಂಡದ ಕೆಲಸ ಇವರ ಪ್ರಮುಖ ಬಲಗಳು.  

5 /6

ಆದರೆ, ಡಿಂಪಲ್ ಇರುವವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಖುಷಿಯಾಗಿಯೇ ಇರುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ. ಹೊರಗೆ ನಗುತ್ತಿರಬಹುದಾದರೂ, ಒಳಗೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಅವರ ಆಳವಾದ ಚಿಂತನೆ ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಮನೋಭಾವವೇ ಅವರಿಗೆ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಜಯಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.  

6 /6

ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಡಿಂಪಲ್ ಒಂದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಲಕ್ಷಣವಾದರೂ, ಅದರೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಗುಣಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯ ನಂಬಿಕೆಗಳೇ ಹೊರತು ಖಚಿತ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವೂ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ.  

Cheek Dimple Meaning Dimple Personality Traits Dimple Science Reason Dimple Face Attraction Cheek Dimple Facts Personality and Dimple Dimple Love Life Dimple Career Traits

Next Gallery

ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಬಡ್ಡಿ ದರದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ: PF ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಹಣಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಡಬಲ್‌ ಇನ್ಟ್ರೆಸ್ಟ್‌!