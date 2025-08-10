Harsh Dixit Statement on Virat Kohli: ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಲೋಕದ ಪವರ್ ಕಪಲ್. ಇವರು ಸುಮಾರು ಒಂದು ದಶಕದಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಗಳಾಗಿ ತಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಹೊರತಾಗಿ, ತಮ್ಮ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿರುವ ವಿರಾಟ್ ಅನೇಕರಿಗೆ ಮಾದರಿಯೂ ಹೌದು. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಅನುಷ್ಕಾ ಕೆಲವು ಸಮಯದಿಂದ ಶುದ್ಧ ಆಹಾರದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ದಂಪತಿಗೆ ಆಹಾರ ಉಣಬಡಿಸುವುದು ಬಾಣಸಿಗರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲೇ ಸರಿ.
ಮನರಂಜನಾ ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಬಾಣಸಿಗರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಹರ್ಷ್ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಈ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ದಂಪತಿಗೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದರು.
ಹಾಲಿವುಡ್ ರಿಪೋರ್ಟರ್ ಇಂಡಿಯಾದೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಹರ್ಷ್, 'ಡಿಸೆಂಬರ್ 2019ರಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ವಿವಾಹ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದಂದು, ನಾನು 'ಫೋ' ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ಟ್ವಿಸ್ಟ್ನೊಂದಿಗೆ" ಎಂದಿದ್ದರು.
ಫೋ ಎಂಬುದು ವಿಯೆಟ್ನಾಮೀಸ್ ಸೂಪ್ ಖಾದ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಸೂಪ್, ಅಕ್ಕಿ ನೂಡಲ್ಸ್, ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಂಸವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿನ ಜನರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹಾವಿನ ಮಾಂಸ, ಗೋಮಾಂಸ ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕೋಳಿ ಮಾಂಸವನ್ನು ಸಹ ಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಫೋ ಅನ್ನು ವಿರಾಟ್ ಮತ್ತು ಅನುಷ್ಕಾಗೆ ಉಣಬಡಿಸಿದ್ದರಂತೆ ಹರ್ಷ್!! ಹೀಗಿರುವಾಗ ಅನೇಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕಾಡುತ್ತವೆ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲಾ ಉತ್ತರ ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ.
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾತನಾಡಿದ ಹರ್ಷ್, " ವಿರುಷ್ಕಾ ದಂಪತಿ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಗಳು. ಆದರೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ 'ಫೋ' ಅನ್ನು ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಪದಾರ್ಥಗಳೊಂದಿಗೆ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸೂಪ್, ಕೋಳಿ, ಗೋಮಾಂಸವನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿರುಷ್ಕಾ ಗ್ಲುಟನ್-ಮುಕ್ತ ಆಹಾರವನ್ನಷ್ಟೇ ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಅಕ್ಕಿ ನೂಡಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದ್ದೆವು. ಇದು 'ಫೋ'ದಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮತ್ತು ಗ್ಲುಟನ್-ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಟಚ್ ಕೊಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು".
" ಫೋ ವಿಯೆಟ್ನಾಮೀಸ್ ಪಾಕಪದ್ಧತಿಯ ಒಂದು ಭಾಗ. ಇದು ಹರ್ಷ್ಗೆ ಸವಾಲಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿತು. 'ವಿಯೆಟ್ನಾಮೀಸ್ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಹಾವಿನ ವೈನ್, ಹಾವಿನ ಮಾಂಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಗಳಿಗೆ ಇದೇ ರುಚಿಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಫೋ ತಯಾರಿಸಿದರೆ ಹೇಗೆ ಎಂಬ ಆಲೋಚನೆ ಹೊಳೆದು, ಸೋರೆಕಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ತಯಾರಿಸಿದ್ದೆ" ಎಂದು ಹರ್ಷ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
"ಆಹಾರದ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದು ಆನಂದಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿತ್ತು. ಖಾಸಗಿ ಬಾಣಸಿಗರಾಗುವುದರ ನಿಜವಾದ ಚಂದ. ಇನ್ನು ವಿರುಷ್ಕಾ ದಂಪತಿಯ ಭೋಜನ ನಿಗದಿಯಾಗುವ ಕೆಲವು ಗಂಟೆಗಳ ಮೊದಲು ತಮಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಅಡುಗೆಯ ಹಿಂದೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಚಟುವಟಿಕೆ ಇತ್ತು. ಏಕೆಂದರೆ ಶನಿವಾರ ನನಗೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಫೋಟೋ ಬಂತು. ಅದೇ ಸಂಜೆ ನಾನು ಮೆನು ಕಳುಹಿಸಿದೆ. ಅವರ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವವು 2019 ರ ಗುರುವಾರ ಇದ್ದರೆ, ಅವರು ಬುಧವಾರ ರಾತ್ರಿ ಭೋಜನದೊಂದಿಗೆ ಅದನ್ನು ಆಚರಿಸಲು ಬಯಸಿದ್ದರು. ನನಗೆ ಕನ್ಫರ್ಮೇಶನ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಬುಧವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:30 ಕ್ಕೆ" ಹರ್ಷ್ ದೀಕ್ಷಿತ್ IANS ಗೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದರು.
"ಇದು ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಖಾಸಗಿ ಭೋಜನವಾಗಿದ್ದು, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಯಾಗಿತ್ತು. ಐದು ಕೋರ್ಸ್ಗಳ ಭೋಜನವಾಗಿದ್ದು, ನನಗೆ ಈ ಅವಕಾಶವು ವೃತ್ತಿಪರವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆಯಾಗಿತ್ತು. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕಗೊಳಿಸಿದ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಭೋಜನ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ಇದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿತು. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಇತರರಂತೆ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಆನಂದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಹರ್ಷ್ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಹೇಳಿದರು.