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ಪ್ರಜ್ವಲ್‌ ರೇವಣ್ಣಗೆ ಲೋಕಸಭೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್‌ಗೆ ನಿಲ್ಲಬೇಡ ಎಂದಿದ್ದ ಚೆನ್ನಮ್ಮ.. ಆದ್ರೂ ಮೊಮ್ಮಗ ಮಾತು ಕೇಳಲೇ ಇಲ್ಲ!

Written ByBhimappa
Published: Jul 18, 2026, 08:05 PM IST|Updated: Jul 18, 2026, 08:05 PM IST
ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿಗಳಾದ ಹೆಚ್‌.ಡಿ ದೇವೇಗೌಡರ ಪತ್ನಿ ಮತ್ತು ಹೆಚ್‌.ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ತಾಯಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಅವರು ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮಣಿಪಾಲ್‌ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ವಿಧಿವಶರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಜ್ವಲ್‌ ರೇವಣ್ಣಗೆ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಹೋಗಬೇಡ ಎಂದು ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಅವರು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದರು. 

Chennamma HD Deve Gowda, Prajwal Revanna: ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿಗಳಾದ ಹೆಚ್‌.ಡಿ ದೇವೇಗೌಡರ ಪತ್ನಿ ಮತ್ತು ಹೆಚ್‌.ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ತಾಯಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಅವರು ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮಣಿಪಾಲ್‌ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ವಿಧಿವಶರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಜ್ವಲ್‌ ರೇವಣ್ಣಗೆ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಹೋಗಬೇಡ ಎಂದು ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಅವರು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದರು. 
 

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ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಅವರಿಗೆ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ರಾಜಕೀಯ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟವಂತೆ. ಈ ಮಾತನ್ನು ಸ್ವತಹ ಹೆಚ್‌.ಡಿ ದೇವೇಗೌಡ ಅವರೇ ಹೇಳಿದ್ದರು. ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಾಡೋದು ನೋಡಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಅವರು ರಾಜಕೀಯನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದರು.   

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ಹೆಚ್‌.ಡಿ ದೇವೇಗೌಡರ ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲೂ ನಾನು ಇರುತ್ತೀನಿ. ಅವರನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಇಡೀ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ನನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಂದು ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದರು.  

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ಪ್ರಜ್ವಲ್‌ ರೇವಣ್ಣ ಆಗ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗ ಏನೂ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಈ ಎಲೆಕ್ಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಇಬ್ಬರೇ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡೋದು ಉತ್ತಮ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ನಾಲ್ಕೈದು ಜನ ನಿಂತರೆ ಜನರು ಮಾತನಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅಂದೇ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದರು.   

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ಕುಟುಂಬ ರಾಜಕಾರಣ ಎಂದು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಬ್ಬರೇ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಲಿ ಎಂದಿದ್ದರು ಚೆನ್ನಮ್ಮ. ಹೀಗಾಗಿ ಮೊಮ್ಮಗ ಪ್ರಜ್ವಲ್‌ ರೇವಣ್ಣ ಅವರಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್‌ ಬೇಡಪ್ಪ ಎಂದಿದ್ದರು.     

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ಪ್ರಜ್ವಲ್‌ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗ. ಈಗಿನ ಕಾಲದ ಹುಡುಗರನ್ನು ಜೊತೆಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಓಡಾಡ್ತಾನೆ. ಅನುಭವ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡರೇ ಬೇರೆಯವರು ಮಾತನಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಬಾರದು ಅಂತ ಪ್ರಜ್ವಲ್‌ ರೇವಣ್ಣಗೆ ಚುನಾವಣೆ ಬೇಡ ಎಂದಿದ್ದರು ಚೆನ್ನಮ್ಮ.  

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2018 ರಲ್ಲಿ ಆರ್‌.ಆರ್‌ ನಗರದಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಸಂಬಂಧ ಪ್ರಜ್ವಲ್‌ಗೆ ಮೊದಲೇ ಬೇಡ ಎಂದಿದ್ದೆ. ರಾಜಕೀಯ ಅನುಭವ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್‌ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಜ್ವಲ್‌ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಅವರ ಬಳಿ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪಡೆದಿದ್ದರು.   

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