ಕೆಲಸದ ವೇಳೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ ತಕ್ಷಣ 108 ಕರೆ ಮಾಡಿ..! ಇಲ್ಲವೇ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ

Chest Pain reasons : ನಾವು ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡದ ನಡುವೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಲು ಮರೆಯುತ್ತೇವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವು ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಮೊದಲು, ಹೃದಯಾಘಾತವನ್ನು ವಯಸ್ಸಾದವರ ಕಾಯಿಲೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು, ಈಗ ಈ ರೋಗವು ಯುವಕರಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ.. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಹೃದಯಾಘಾತದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಯಾವುವು..? ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ..
ಸತ್ಯವೆಂದರೆ ಹೃದಯಾಘಾತವು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಲಕ್ಷಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಆಗಾಗ ನಮ್ಮ ದೇಹವು ನಮಗೆ ಮೊದಲು ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ತಿಳುವಳಿಕೆಯ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ, ನಾವು ಅದರ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ಸಣ್ಣ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವು ಮಾರಕವಾಗಬಹುದು.
ಹೃದ್ರೋಗ ವಿಭಾಗದ ತಜ್ಞರು ಮತ್ತು ವೈದ್ಯರು ಹೇಳುವಂತೆ, ಹೃದಯಾಘಾತವು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ದೇಹವು ಕೆಲವು ದಿನಗಳು ಅಥವಾ ವಾರಗಳ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಸಿದರೆ, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು.
1. ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಅಥವಾ ಒತ್ತಡದ ಭಾವನೆ : ಹೃದಯಾಘಾತವು ತೀವ್ರವಾದ ನೋವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅನೇಕ ಜನರು ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರ, ಸುಡುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಕೆಲವು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಬಂದು ಹೋಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಮತ್ತೆ ಮರಳಬಹುದು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನೋವು ಎದೆಯಿಂದ ತೋಳುಗಳು, ಭುಜಗಳು, ಕುತ್ತಿಗೆ, ದವಡೆ ಅಥವಾ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಹರಡಬಹುದು. ಇದು ಪದೇ ಪದೇ ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ.
2. ಹಠಾತ್ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ : ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ನಡೆದ ನಂತರ, ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿದ ನಂತರ ಅಥವಾ ಹಗುರವಾದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರೆ, ಅದು ಹೃದಯ ವೈಫಲ್ಯದ ಸಂಕೇತವಾಗಿರಬಹುದು. ಹೃದಯವು ದೇಹಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ರಕ್ತ ಮತ್ತು ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನು ಪಂಪ್ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದಾಗ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಆಗಾಗ, ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದೆ ನೋವು ಇಲ್ಲದೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಬಹುದು.
3. ಅಗತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ದಣಿದ ಅನುಭವ : ಸಾಮಾನ್ಯ ದೈನಂದಿನ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ ನಂತರವೂ ನಿಮಗೆ ದಣಿವು ಅನಿಸಿದರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮನೆಕೆಲಸ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ನಡೆಯುವುದು, ಹಗುರವಾದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆದ ನಂತರವೂ ಆಯಾಸ ಮಾಯವಾಗದಿದ್ದರೆ, ಅದು ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿರಬಹುದು. ಹೃದಯಾಘಾತಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಈ ಲಕ್ಷಣ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.
4. ಹಠಾತ್ ಶೀತ ಬೆವರು : ಯಾವುದೇ ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ಹಠಾತ್ ಶೀತ ಬೆವರು ಅಥವಾ ಅತಿಯಾದ ಬೆವರುವುದು ಹೃದಯಾಘಾತದ ಆರಂಭಿಕ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿರಬಹುದು. ಜನರು ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಶಾಖ ಅಥವಾ ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಎಂದು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಲಕ್ಷಣವು ಎದೆ ನೋವು, ಆಯಾಸ ಅಥವಾ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆಯೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು.
5. ತಲೆತಿರುಗುವಿಕೆ ಅಥವಾ ದೌರ್ಬಲ್ಯ : ನಿಮಗೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ತಲೆತಿರುಗುವಿಕೆ ಅಥವಾ ನೀವು ಬೀಳಲಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಅನಿಸಿದರೆ, ಇದು ಹೃದಯ ಮತ್ತು ಮೆದುಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಮ್ಲಜನಕ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬುದರ ಸಂಕೇತವಾಗಿರಬಹುದು. ಈ ಸ್ಥಿತಿಯು ಗಂಭೀರವಾಗಿರಬಹುದು ಮತ್ತು ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು.
6. ಗ್ಯಾಸ್, ಅಜೀರ್ಣ ಅಥವಾ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಕಿರಿಕಿರಿ : ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಹೃದಯಾಘಾತಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಗ್ಯಾಸ್, ಅಜೀರ್ಣ, ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರ ಮತ್ತು ಕಿರಿಕಿರಿಯಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಅವು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದರೆ ಮತ್ತು ಔಷಧಿಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗದಿದ್ದರೆ, ಅವು ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿರಬಹುದು.
7. ನಿದ್ರಾಹೀನತೆ ಮತ್ತು ಚಡಪಡಿಕೆ : ನೀವು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ನಿದ್ರೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ರಾತ್ರಿ ಭಯವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅದು ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿರಬಹುದು.