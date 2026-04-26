Chetan Ahimsa: ನಟ ಚೇತನ್ ಅಹಿಂಸಾ ಡಾ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಸಮಾಧಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ತೀವ್ರವಾದ ವಿರೋಧ ಕೇಳಿ ಬಂದ ಬಳಿಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಕ್ಷೇಮೆ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.
ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಸಮಾಧಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದ ನಟ ಚೇತನ್ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದಿದ್ದರು. ಜೊತೆಗೆ ನಟನ ಮನೆಗೆ ಕೂಡ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಿ ಹೈಡ್ರಾಮ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು.
ನಟ ಚೇತನ್ ಅಹಿಂಸಾ ಮಾಡಿದ ಆ ಒಂದು ಟ್ವೀಟ್ನಿಂದ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಅಸಮಾಧಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು. ನಟ ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಸಮಾಧಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹೃದಯ ಭಾಗದಲ್ಲೇ ಜಾಗ ನೀಡಿದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿತ್ತು. ನಟ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತಮ್ಮ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಬೇಕು ಎಂದು ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದಿದ್ದು ಮನೆಗೆ ಮುಂದೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಿ ಏಕವಚನ ಬಳಸಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದರು.
ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಕನ್ನಡ ಪರ ಹೋರಾಟಗಾರ ಸಾರಾ ಗೋವಿಂದ ಕೂಡ ಚೇತನ್ ಅಹಿಂಸಾ ವಿರುದ್ಧ ಗುಡುಗಿದ್ದರು. ನಿನಗೆ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಗುಡುಗಿದ್ದರು.
ಸದ್ಯ ಈ ಎಲ್ಲ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ನಟ ಚೇತನ್ ಅಹಿಂಸಾ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ಒಬ್ಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕಲಾವಿದ ಎಂದು ಗೌರವಿಸುತ್ತೇವೆ ಆದರೆ 2006ರಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೇಂದ್ರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ನಟ ಸ್ಮಾರಕ ಸಂಕೀರ್ಣಕ್ಕಾಗಿ 2.5 ಎಕರೆ ಭೂಮಿ ನೀಡಿದ್ದು, ತಿಳಿವಳಿಕೆಯ ನಿರ್ಧಾರವೇ ಪ್ರಶ್ನಿಸಬೇಕು.
21ಶತಮಾನದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಹೋರಾಟವೇ ಭೂಮಿ ಸರ್ಕಾರವು ಅದನ್ನೂ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಜನರ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಹಂಚಬೇಕು ಮತಗಳ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಅಂತಾ ಚೇತನ್ ಹೇಳಿದರು.