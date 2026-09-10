Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /ಚಿಯಾ ಸೀಡ್ಸ್‌ ಅನ್ನು ಯಾವುದರ ಜೊತೆ ಸೇವಿಸಿದ್ರೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ... ವೇಗವಾಗಿ ತೂಕ ಇಳಿಕೆಗೆ ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಸೇವಿಸಬೇಕು?

ಚಿಯಾ ಸೀಡ್ಸ್‌ ಅನ್ನು ಯಾವುದರ ಜೊತೆ ಸೇವಿಸಿದ್ರೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ... ವೇಗವಾಗಿ ತೂಕ ಇಳಿಕೆಗೆ ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಸೇವಿಸಬೇಕು?

Written ByYashaswini V
Published: Sep 10, 2026, 11:52 AM IST|Updated: Sep 10, 2026, 11:52 AM IST

ಚಿಯಾ ಸೀಡ್ಸ್‌ ಅನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಆಹಾರಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಇದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಲವು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಆಗಿದೆ. 

Chia Seeds Benefits1/6

ಚಿಯಾ ಸೀಡ್ಸ್

ಚಿಯಾ ಸೀಡ್ಸ್‌ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಪುಟ್ಟ ಬೀಜಗಳಂತೆ ಕಂಡರೂ ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಲವು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡಲಿವೆ. ಚಿಯಾ ಬೀಜಗಳಲ್ಲಿ ಒಮೆಗಾ-3 ಕೊಬ್ಬಿನಾಮ್ಲಗಳು ಉತ್ತಮ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿದ್ದು ಇದು ತೂಕ ಇಳಿಕೆಗೂ ಕೂಡ ಸಹಕಾರಿ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಚಿಯಾ ಬೀಜಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪಡೆಯಲು ಇದನ್ನು ಯಾವ ಆಹಾರದೊಂದಿಗೆ ಸೇವಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವಿರಬೇಕು.

Chia Seeds Benefits2/6

ತೂಕ ಇಳಿಕೆ

ನೀವು ವೇಗವಾಗಿ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸಿದರೆ ನೆನೆಸಿಟ್ಟ ಚಿಯಾ ಸೀಡ್ಸ್‌ ಅನ್ನು ನಿಂಬೆ ರಸದ ಜೊತೆ ಬೆರೆಸಿ ತಿನ್ನುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಆಗಿದೆ. 

Chia Seeds Benefits3/6

ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆ

ಚಿಯಾ ಸೀಡ್ಸ್‌ ಅನ್ನು ಮೊಸರಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಇದು ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಕಾರಿ ಆಗಲಿದೆ. 

Chia Seeds Benefits4/6

ಉರಿಯೂತ

ಚಿಯಾ ಸೀಡ್ಸ್‌ ಅನ್ನು ಅರಿಶಿನದ ಜೊತೆ ಮಿಕ್ಸ್‌ ಮಾಡಿ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಇದು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಉರಿಯೂತವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು, ಕೀಲು ನೋವುಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಆಗಿದೆ.

Chia Seeds Benefits5/6

ಶಕ್ತಿ

ಚಿಯಾ ಸೀಡ್ಸ್‌ ಅನ್ನು ಬಾಳೆ ಹಣ್ಣಿನ ಜೊತೆಗೆ ಸವಿಯುವುದರಿಂದ ಇದು ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. 

Chia Seeds Benefits6/6

ಶೀತ, ನೆಗಡಿ

ಚಿಯಾ ಸೀಡ್ಸ್‌ ಅನ್ನು ಶುಂಠಿ ಜೊತೆಗೆ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಸವಿಯುವುದಿಂದ ಶೀತ, ನೆಗಡಿಯಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. 

ಸೂಚನೆ: ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. Zee ಮೀಡಿಯಾ ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.    

TAGS:
Chia Seeds
Chia Seeds Benefits
Chia Seeds Health Benefits
Chia Seeds For Health
Chia Seeds For Weight Loss

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ಚಾಮರಾಜನಗರದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಬರ: ಮೇವು-ನೀರಿಲ್ಲದೇ 50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜಾನುವಾರುಗಳ ದಾರುಣ ಸಾವು
2
3
4
5