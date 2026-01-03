ಕೋಳಿ ಮೊದಲಾ? ಮೊಟ್ಟೆ ಮೊದಲಾ? ಶತಮಾನಗಳ ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೂ ಸಿಕ್ಕಿತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಉತ್ತರ!

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
chicken egg scientific answer: ಕೊನೆಗೂ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಕೋಳಿ ಮೊದಲಾ ಅಥವಾ ಮೊಟ್ಟೆ ಮೊದಲಾ ಎಂಬ ವರ್ಷಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. 
 
evolution chicken egg verdict: ಮೊದಲು ಬಂದದ್ದು ಕೋಳಿಯೋ ಅಥವಾ ಮೊಟ್ಟೆಯೋ? ಇದು ತುಂಬಾ ಜಟಿಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏಕೆಂದರೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡಲು ಕೋಳಿ ಬೇಕು, ಆದರೆ ಕೋಳಿಗಳು ಮೊಟ್ಟೆಗಳಿಂದ ಬರುತ್ತವೆ. ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಉತ್ತರ ಸಿಗದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು.  

ಜೀವ ವಿಕಾಸದ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಅಥವಾ ಪಕ್ಷಿ ದಿಢೀರನೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯುವ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆಗಳೇ ಹೊಸ ಜೀವಿಯ ಹುಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ.  

ಕೋಳಿಗಳು ಭೂಮಿಗೆ ಬರುವ ಲಕ್ಷಾಂತರ ವರ್ಷಗಳ ಮೊದಲೇ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿತ್ತು. ಡೈನೋಸಾರ್‌ಗಳೂ ಸಹ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡುತ್ತಿದ್ದವು.  

ಕೋಳಿಯಂತೆಯೇ ಕಾಣುವ ಆದರೆ ಪೂರ್ತಿ ಕೋಳಿಯಲ್ಲದ ಒಂದು "ಪೂರ್ವಜ ಪಕ್ಷಿ" ಇತ್ತು. ಈ ಪಕ್ಷಿಯು ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟಿತು. ಆ ಮೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಭ್ರೂಣದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣದೊಂದು ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮ್ಯುಟೇಶನ್ ಸಂಭವಿಸಿತು. ಆ ಮೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ಹೊರಬಂದ ಮರಿ ಇಂದಿನ ನಾವು ನೋಡುವ 'ಕೋಳಿ' ಎಂದು ಕೆಲವು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ತೋರಿಸಿಕೊಡುತ್ತದೆ.   

ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ನ ವಾರ್ವಿಕ್ ಮತ್ತು ಶೇಫೀಲ್ಡ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಂಶೋಧಕರು OV-17 ಎಂಬ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಬಗ್ಗೆ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದ್ದರು.   

ಈ  OV-17 ಎಂಬ ಪ್ರೋಟೀನ್  ಕೇವಲ ಕೋಳಿಯ ಅಂಡಾಶಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ಮೊಟ್ಟೆಯ ಮೇಲ್ಭಾಗದ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕವಚ  ತಯಾರಾಗಲು ಉತ್ತೇಜಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ.  

"ಕೋಳಿ ಇಲ್ಲದೆ ಮೊಟ್ಟೆಯ ಕವಚ ತಯಾರಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಕೋಳಿಯೇ ಮೊದಲು" ಎಂಬುದು ಕಲೆವರ ವಾದ.    

ಈ ಸಂಶೋಧನೆಯು ಕೇವಲ 'ಕೋಳಿಯ ಮೊಟ್ಟೆಯ ಕವಚ' ಹೇಗೆ ತಯಾರಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆಯೇ ಹೊರತು, ವಿಕಾಸದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಮೊದಲೋ ಅಥವಾ ಕೋಳಿ ಮೊದಲೋ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ.  

ತಾರ್ಕಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ವಿಕಾಸವಾದದ ಅನ್ವಯ ನೋಡಿದರೆ, ಮೊಟ್ಟೆಯೇ ಮೊದಲನೆಯದು.   

ಮೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ಕೋಳಿ ಬಂದಿತೇ ಹೊರತು, ಕೋಳಿಯಿಂದ ಮೊಟ್ಟೆ ಎಂಬ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಕೋಳಿ ಎಂಬ ಜಾತಿಯ ಪಕ್ಷಿ ಹುಟ್ಟುವ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡುವ ಜೀವಿಗಳು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿದ್ದವು.  

