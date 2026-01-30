ಚೀನಾದ ಈ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಡಿವಾಣ: ಪಾತಾಳಕ್ಕಿಳಿಯುವುದು ಬಂಗಾರದ ದರ

Gold Rate Drop: ಊಹೆಗೂ ಮೀರಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ನಡುವೆ ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಚಿನ್ನದ ಗ್ರಾಹಕ ಚೀನಾ ಹೊಸ ತೆರಿಗೆ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಅದು ಇದೀಗ ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ. ಚೀನಾದ ಈ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆಯಿಂದಾಗಿ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಪಾತಾಳಕ್ಕಿಳಿಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಎಂದು ಆರ್ಥಿಕ ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ನಡುವೆ ನವೆಂಬರ್ 1 2025ರಿಂದ ಚೀನಾ ರಾಷ್ಟ್ರ ಹಿಂದೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಚಿನ್ನದ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದೆ. ಚೀನಾದ ಈ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಶಾಂಘೈ ಚಿನ್ನದ ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಖರೀದಿಸಿದ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವಾಗ ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದ 13% ಮೌಲ್ಯವರ್ಧಿತ ತೆರಿಗೆ (ವ್ಯಾಟ್) ಪಾವತಿಯ ವಿನಾಯಿತಿ ಮುಂದೆ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಯ ಮೇಲೆ ಚೀನಾ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ನವೆಂಬರ್ 1 2025ರಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ 31, 2027 ರವರೆಗೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದರಿಂದ ಇದರ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹೊರೆ ಗ್ರಾಹಕರ ಮೇಲೂ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗಲಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಚಿನ್ನದ ಗ್ರಾಹಕ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೇಡಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಯುವಾನ್ ಮತ್ತು ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯು ಅನೇಕ ಜನರು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ತಾಣವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಖರೀದಿ ಹಿಂದೆಂದಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಬೀಜಿಂಗ್, ಶಾಂಘೈ ಮತ್ತು ಶೆನ್ಜೆನ್ನಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಜನರು ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಸಾಲುಗಟ್ಟಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಭಾರಿ ಬೇಡಿಕೆಯು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 20 ರಂದು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿ ಔನ್ಸ್ಗೆ $4,381 ರ ದಾಖಲೆಯ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಲುಪುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಆದಾಗ್ಯೂ, ಚೀನಾದ ಹೊಸ ತೆರಿಗೆಯು ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳು ಮತ್ತು ಚಿನ್ನದ ಬಾರ್ಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ದುಬಾರಿಯನ್ನಾಗಿಸಬಹುದು. ಇದು ನೇರವಾಗಿ ಬಂಗಾರದ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಸಿಂಗಾಪುರದ ಯುಬಿಎಸ್ನ ಜೋನಿ ಟೇವ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ, ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಖರೀದಿದಾರರಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ, ಇದು ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಖರೀದಿಯನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಕುಂಠಿತಗೊಳಿಸಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಚೀನಾದ ಹೊಸ ತೆರಿಗೆ ನೀತಿ ಘೋಷಣೆಯ ನಂತರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಬಳಿಕ ಲಾವೊಪು ಗೋಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ಚೌ ತೈ ಫೂಕ್ನಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಆಭರಣ ಕಂಪನಿಗಳ ಷೇರುಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಶೇ. 9 ಮತ್ತು ಶೇ. 12 ರಷ್ಟು ಕುಸಿದಿವೆ. ಜಿಜಿನ್ ಮೈನಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಝೊಂಗ್ಜಿನ್ ಗೋಲ್ಡ್ನಂತಹ ಗಣಿ ಕಂಪನಿಗಳ ಷೇರುಗಳು ಸಹ ಶೇ. 2 ರಷ್ಟು ಕುಸಿದವು. ಸ್ಪಾಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ $4,000 ಕ್ಕೆ ಇಳಿದವು.
ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಕುಸಿಯುವುದು ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ದಾಖಲೆಯ ಲಾಭದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿವೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಚಿನ್ನದ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಚೀನಾ ದೊಡ್ಡ ಪಾಲನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಬದಲಾವಣೆಯು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಇಳಿಕೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಬೆಲೆಗಳು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ $3,800 ಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಬಹುದು, ಆದರೆ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿ ಮುಂಬರುವ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ $5,000 ತಲುಪಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ.