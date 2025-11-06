English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Photos
  • ಕಂಠಪೂರ್ತಿ ಕುಡಿದೇ ಶೂಟಿಂಗ್‌ಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಸಲ್ಮಾನ್-ಶಾರುಖ್! ನಶೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ನಟರಿಂದ ನಡೆದಿತ್ತು ಇಡೀ ಸೆಟ್‌ ಬಿಚ್ಚಿಬೀಳುವ ಘಟನೆ

ಕಂಠಪೂರ್ತಿ ಕುಡಿದೇ ಶೂಟಿಂಗ್‌ಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಸಲ್ಮಾನ್-ಶಾರುಖ್! ನಶೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ನಟರಿಂದ ನಡೆದಿತ್ತು ಇಡೀ ಸೆಟ್‌ ಬಿಚ್ಚಿಬೀಳುವ ಘಟನೆ

Chinni Prakash : ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಚಿನ್ನಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಬಿಟೌನ್‌ ಸೂಪರ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟರಾದ ಸಲ್ಮಾನ್‌ ಖಾನ್‌ ಮತ್ತು ಶಾರುಖ್‌ ಖಾನ್‌ ಬಗ್ಗೆ ಅಚ್ಚರಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದರು. ಇದೀಗ ಆ ಹೇಳಿಕೆ ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ..
1 /6

1995 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 'ಕರಣ್ ಅರ್ಜುನ್' ಚಿತ್ರವು ಇಂದಿಗೂ ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಹಿಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆಂದು ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರವು ಇಬ್ಬರು ಸೂಪರ್‌ಸ್ಟಾರ್‌ಗಳಾದ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅವರನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ತೆರೆ ಮೇಲೆ ತಂದಿತು. ಈಗ, ಈ ಚಿತ್ರದ ಸೆಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅಚ್ಚರಿ ವಿಚಾರವೊಂದು ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ. 

2 /6

'ಫ್ರೈಡೇ ಟಾಕೀಸ್' ಎಂಬ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಚಿನ್ನಿ ಪ್ರಕಾಶ್, 'ಕರಣ್ ಅರ್ಜುನ್' ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಮೆಲುಕು ಹಾಕಿದರು. ಇದರ ನಡುವೆ ಸಲ್ಮಾನ್ ಮತ್ತು ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ಚಿನ್ನಿ ಮಾಸ್ಟರ್‌ ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆ ಆಘಾತಕಾರಿಯಾಗಿತ್ತು.

3 /6

ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅತಿಥಿ ಗೃಹದಲ್ಲಿ ತಂಗುತ್ತಿದ್ದೆವು, ಅಲ್ಲಿನ ಟೆರೇಸ್ ಮೇಲೆ ಡಾನ್ಸ್‌ ಪ್ರಾಕ್ಟಸ್‌ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವು ಎಂದು ಚಿನ್ನಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಹೇಳಿದರು. ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಕೇಶ್ ರೋಷನ್ ಎಲ್ಲರೂ ಪೂರ್ವಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇಡುತ್ತಿದ್ದರು.

4 /6

ಸಲ್ಮಾನ್ ಮತ್ತು ಶಾರುಖ್ ಇಬ್ಬರೂ ರಿಹರ್ಸಲ್‌ಗೆ ಬರುವ ಮೊದಲು ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು, ರಿಹರ್ಸಲ್ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ತನಕ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು, ಏಕೆಂದರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ವಿಷಯಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದವು ಎಂದು ಚಿನ್ನಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ನೇರವಾಗಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು.

5 /6

ಚಿತ್ರದ 'ಭಾಂಗ್ರಾ ಪೇಲ್' ಹಾಡಿನ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಒಂದು ಘಟನೆಯಿಂದಾಗಿ, ಸಲ್ಮಾನ್ ಮತ್ತು ಶಾರುಖ್ ಇಬ್ಬರೂ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಬಂದರು. ಶೂಟಿಂಗ್ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಾಗ, ಆ ಪ್ರದೇಶದ ಕೆಲವು ಹುಡುಗರು ಸೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹುಡುಗಿಯರನ್ನು ಕಿರುಕುಳ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಇದನ್ನು ನೋಡಿ, ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ತುಂಬಾ ಕೋಪಗೊಂಡರು ಎಂದು ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಚಿನ್ನಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಹೇಳಿದರು.  

6 /6

ಶಾರುಖ್ ತಕ್ಷಣ ಕೋಲುಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಆ ಹಳ್ಳಿಯ ಗೂಂಡಾಗಳನ್ನು ಹೊಡೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರಿ. ಅಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ವಾಗ್ವಾದ ಮತ್ತು ಜಗಳ ನಡೆಯಿತು. ಕೊನೆಗೆ, ಸಲ್ಮಾನ್, ನಾನು ಮತ್ತು ಶಾರುಖ್ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಹುಡುಗಿಯರನ್ನು ವ್ಯಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿ ಹೋಟೆಲ್‌ಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಕರೆದೊಯ್ದೆವು ಎಂದು ಚಿನ್ನಿ ಮಾಸ್ಟರ್‌ ತಿಳಿಸಿದರು. 

Chinni Prakash Salman Khan shahrukh khan karan arjun

Next Gallery

ಭಾರತದಿಂದ ಅಮೆರಿಕಾಕ್ಕೆ ಓದಲು ಹೋಗಿ ಹಾಲಿವುಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆದ ತಾಯಿ...! ಈಗ ಆಕೆಯ ಮಗನೇ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ನಗರದ ಮೇಯರ್..!