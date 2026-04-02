ಮದುವೆ ಅಂದ್ರೆನೇ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸುವ ವೆಬ್‌ ಸಿರೀಸ್..‌ ಚಿರಯ್ಯ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿರೋ ಈ ನಟ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ?

Chiraiya web series: ಜಿಯೋ ಹಾಟ್‌ಸ್ಟಾರ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತಿರುವ 'ಚಿರಯ್ಯ' ವೆಬ್ ಸರಣಿ ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮಿಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಸರಣಿಯು ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದ ಗಂಭೀರ ವಿಷಯವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಅರುಣ್ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ನಟ ಈಗ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.. 
'ಚಿರಯ್ಯ' ವೆಬ್ ಸರಣಿಯು ಮಾರ್ಚ್ 2026 ರಲ್ಲಿ ಜಿಯೋ ಹಾಟ್‌ಸ್ಟಾರ್ ಒಟಿಟಿ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. ಅದರ ಬಲವಾದ ಕಥಾಹಂದರದಿಂದಾಗಿ, ಈ ಸರಣಿಯು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ವಿಷಯವಾಯಿತು ಮತ್ತು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಆಯಿತು. ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅನೇಕ ರೀಲ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳು ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮಿಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್‌ ವೈರಲ್‌ ಆಗಿವೆ.  

ಈ ವೆಬ್ ಸರಣಿಯು 'ವೈವಾಹಿಕ ಅ*ತ್ಯಾಚಾರ'ದಂತಹ ಗಂಭೀರ ವಿಷಯವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ದಿವ್ಯಾ ದತ್ತ, ಸಂಜಯ್ ಮಿಶ್ರಾ, ಪ್ರಸನ್ನ ಬಿಶ್ತ್ ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಶಾ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ಚಿರಯ್ಯ' ಲಕ್ನೋದ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದ ಕಥೆಯಾಗಿದೆ.  ಸದ್ಯ ಈ ಸಿರೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಅರುಣ್ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ನಟನ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.  

ಏಕೆಂದರೇ ಅರುಣ್‌ ಪಾತ್ರ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮದುವೆ ಎಂದರೇ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದೆ.. ಪತ್ನಿಯ ಮೇಲೆಯೇ ಅ*ತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡುವುದರ ಹಿಂದೆಯೇ ಸುತ್ತುವ ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಅರುಣ್‌ ಪಾತ್ರ ಮಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚು ಹೈಲೈಟ್‌ ಆಗಿದೆ.. ಹೀಗಾಗಿ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಅರುಣ್‌ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರುವ ನಟನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ..   

ಅರುಣ್‌ ಪಾತ್ರಧಾರಿಯ ನಿಜವಾದ ಹೆಸರು ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಶಾ.. ಇವರು ಲಕ್ನೋದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದರು. ಅವರು ರಂಗಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. 19 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ಅಲಿ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಲವ್ ಆಜ್ ಕಲ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಆರ್ಯನ್ ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಪಡೆದರು. ಅದಾದ ನಂತರ, ಅವರು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ವೆಬ್ ಸರಣಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.  

ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ 'ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಜಸ್ಟೀಸ್' ನ ಮೂರನೇ ಸೀಸನ್ ನಲ್ಲಿಯೂ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರು ರೌನಕ್ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅವರು 'ನಾಟ್ ಡೇಟಿಂಗ್' ಮತ್ತು 'ದೋ ಗುಬ್ಬಾರೆ' ನಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಚಿರಯ್ಯ ವೆಬ್ ಸರಣಿಯ ಮೂಲಕ ಜನಪ್ರಿಯರಾದರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಛಾಯೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.  

ಮಾಲೀಕನಿಂದ ಮತ್ತೆ ಬೈಯಿಸಿಕೊಂಡ ರಿಷಭ್‌ ಪಂತ್..‌ ಕೈ ಬೆರಳು ತೋರಿಸುತ್ತಲೇ ಸಂಜೀವ್‌ ಗೋಯೆಂಕಾ ಕ್ಲಾಸ್!‌