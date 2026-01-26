English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಭಾರೀ ದೊಡ್ಡ ಗಿಫ್ಟ್‌ ಕೊಟ್ಟ ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್‌ ಚಿರಂಜೀವಿ.. 350 ಕೋಟಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್‌, ಸಿನಿಮಾ ಬಿಗ್‌ ಸಕ್ಸಸ್‌ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಬಹುಮಾನ!

ಅನಿಲ್‌ ರವಿಪುಡಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ಮನ ಶಂಕರ ವರಪ್ರಸಾದ್‌ ಗಾರು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯ ಮಾಡಿದ್ದ ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್‌ ಚಿರಂಜೀವಿ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಕ್ಸ್‌ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಧಮಾಕ ಬಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದು 350 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳತ್ತ ಸಾಗಿದೆ.
 
ಮನ ಶಂಕರ ವರಪ್ರಸಾದ್‌ ಗಾರು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್‌ ಜೊತೆ ಲೇಡಿ ಸೂಪರ್‌ಸ್ಟಾರ್‌ ನಯನತಾರಾ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೊಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಿನಿಮಾವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ರಿಲೀಸ್‌ ಆಗಿ ಎರಡು ವಾರವಾದರೂ ಕಲೆಕ್ಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದಿಲ್ಲ.   

ಜನವರಿ 12 ರಂದು ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗೂ ಒಂದು ದಿನ ಮೊದಲೇ ಈ ಮೂವಿ ಥಿಯೇಟರ್‌ಗಳಿಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಿತ್ತು. ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲೇ 200 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಅಧಿಕ ಹಣ ಗಳಿಸಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿತ್ತು. ಸದ್ಯಕ್ಕಂತೂ 350 ಕೋಟಿ ಹಣ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.   

ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಅದ್ಭುತವಾದ ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಫುಲ್‌ ಹ್ಯಾಪಿಯಾಗಿರುವ ಚಿರಂಜೀವಿ ಅವರು, ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅನಿಲ್‌ ರವಿಪುಡಿ ಅವರಿಗೆ ದುಬಾರಿ ಕಾರೊಂದನ್ನು ಬಹುಮಾನವಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.   

ನಿರ್ದೆಶಕ ಅನಿಲ್‌ ರವಿಪುಡಿ ಅವರಿಗೆ ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರು ರೇಂಜ್‌ ರೋವರ್‌ ಅನ್ನು ಗಿಫ್ಟ್‌ ಆಗಿ ಚಿರಂಜೀವಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಈ ಕಾರಿನ ಬೆಲೆ 4 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೂ ಅಧಿಕ ಮೊತ್ತದ್ದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.  

ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್‌ ಚಿರಂಜೀವಿ ಅವರು ಅನಿಲ್‌ ರವಿಪುಡಿಗೆ ನೀಡಿದ ಕಾರಿನ ವಿಡಿಯೋ, ಫೋಟೋಗಳು ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್‌ ವೈರಲ್‌ ಆಗಿವೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಚಿರಂಜೀವಿ ಜೊತೆ ವಿಕ್ಟರಿ ವೆಂಕಟೇಶ್‌ ಕೂಡ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.   

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಗ್‌ ಹಿಟ್‌ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕಾರು ಅಥವಾ ಇತರೆ ದುಬಾರಿ ವಸ್ತುವನ್ನು ಬಹುಮಾನವಾಗಿ ಕೊಡುವುದು ವಾಡಿಕೆಯಾಗದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ, ಪವನ್‌ ಕಲ್ಯಾಣ್‌ ಅವರು ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರನ್ನು ಗಿಫ್ಟ್‌ ಆಗಿ ನೀಡಿದ್ದರು.      

