Chitrangada Singh: ಆಫರ್ಗಳು ಬೇಕೆಂದರೆ ನೀವು ಮಲಗಲೇ ಬೇಕು ಎಂದು ನಟಿಯೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
Actress Casting Couch: ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಲೈಂಗಿಕ ಒಲವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮವು ಹೆಚ್ಚು ಗಮನಹರಿಸುವುದರಿಂದ, ಎಲ್ಲರೂ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅನೇಕ ನಾಯಕಿಯರು ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ, ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು, ನೀವು ಹಾಸಿಗೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳುವವರೂ ಇದ್ದಾರೆ.
ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲು, ಅವರು ಅನೇಕ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಕಹಿ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅವುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣರಾದ ಜನರನ್ನು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ, ಅನೇಕ ಚಲನಚಿತ್ರ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ವಿಷಯವಾದರು, ಆಫರ್ಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾದರೆ ಮಲಗಬಾರದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಕೆಲವರು ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೌಚ್ ಬಗ್ಗೆ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ವಿವಾದ ಎಬ್ಬಿಸದೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಬಾಲಿವುಡ್ ಹಾಟ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಚಿತ್ರಾಂಗದಾ ಸಿಂಗ್, ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೌಚ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬಲವಂತವಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕೆ ಅಥವಾ ಬೇಡವೇ ಎಂಬುದು ನಟಿಯರ ನಿರ್ಧಾರ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತನಗೂ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅಂತಹ ಅನುಭವಗಳು ಎದುರಾಗಿವೆ ಆದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
"ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾರಾದರೂ ಲೈಂಗಿಕ ಕೊಡುಗೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಾಗ, ಅದು ಅವರ ಸ್ವಂತ ನಿರ್ಧಾರ. ಯಾರೂ ಅವರನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ"
"ಅವರು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ರ ಅವರು ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೌಚ್ಗೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲೆಡೆ, ಲೈಂಗಿಕ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೇಳುವ ಜನರಿದ್ದಾರೆ."
"ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ಧಾರವು ಅಗತ್ಯವಿರುವವರ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಅವರನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಚಿತ್ರಂಗದಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.